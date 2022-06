BBM tatamaan ng krisis sa pagkain

Tatamaan ang administrasyon ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ng krisis sa pagkain na nagbabadya sa mga huling buwan ng taon bunsod ng patuloy na iringan sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Ito ang nilinaw sa Laging Handa public briefing ni Agriculture Secretary William Dar kasunod ng nararanasang epekto ng giyera sa nabanggit na bansa lalo na sa presyuhan sa produktong petrolyo.

Ayon kay Dar, bagama’t mayroon ng nararanasan ngayon, mas mararamdaman ang epekto ng food crisis sa huling quarter ng 2022.

“You will feel more of that in the last quarter of the year, that’s when you can feel most of the impact,” ani Dar.

Mayroon na aniyang inaprubahan si Pangulong Rodrigo Duterte na mga hakbang para kahit papaano ay hindi gaanong maramdaman ang epekto ng food crisis gaya ng plant, plant, plant program na layong madagdagan ang mga pagkaing lokal sa bansa.

“Inaprubahan ng ating mahal na pangulo iyong Plant Plant Plant Program Part 2. Hindi ba noong kasagsagan ng COVID-19 [ay] mayroon tayo ring inilunsad na Plant, Plant, Plant Program? This time around, itong Plant Plant Plant Program Part 2, its major objective is to increase local food production for major commodities that we have in the country,” dagdag ni Dar.

Isa aniya sa problema ng mga nasa sektor ng agrikultura ay pagtigil ng importasyon ng ilang produkto gaya ng mga pataba kaya sinusubukan na ngayon ang paggamit ng organic at biofertili­zers para magamit ng mga magsasaka at maiwasang dumipende sa mga inaangkat na fertilizers.

Tinukoy din ni Dar ang paggawa ng local feeds para masustini ang pangangailangan sa pakain ng mga isda, manok, baboy pati na rin ang mga nasa aquaculture.

Binigyang-diin ng kalihim na kailangan pagtuunan ang import substitution para masustini ang mga nangangailangan sa sektor ng agrikultura at para maiwasan o kung hindi man ay mabawasan kahit papaano ang epekto ng food crisis sa bansa.

Mahalaga rin aniya ang pagtatatag ng food mobilization gaya ng Kadiwa para madala ang mga produkto at sobrang ani ng mga magsasaka sa ibang lugar sa bansa bilang isa sa mga hakbang para hindi maramdaman na kinakapos ng pagkain ang ibang bahagi ng bansa.

“And the last part of this action plan is the food mobilization. There are areas through the Kadiwa of course, this is the platform to mobilize iyong mga products from surplus provinces, market it to areas particularly Metropolitan areas all over the country,” dagdag pa ni Dar. (Aileen Taliping)