BBM supporter pahiya sa P2M ni Angel

Pahiya ang netizen na nagsabing walang itinutulong ang mga artista kapag may kalamidad.

Sa isang post ni Bianca Gonzales, na tungkol sa pagprotekta sa demokrasya, may nag-comment na baka dahil hindi nanalo si VP Leni, hindi na tutulong ang mga artistang kaalyado nito kapag may sakuna.

Pero, may isang humirit, na kahit naman daw noong bagyong Odette ay hindi naman daw tumulong ang mga artista.

At siyempre, hindi nakatiis si Angel Locsin, dahil naka-tag nga siya sa post na `yon.

“2M!” ang simpleng sagot ni Angel sa netizen na hindi muna inaral ang sinasabi.

Eh, di ba, kilala naman si Angel na kahit noon pang hindi naman siya lantad sa pagsuporta sa mga politiko, tumutulong na talaga siya.

Inday Sara biglang dumami supporter na artista

Kaaliw namang makita na unti-unti ay lumalantad na ang mga artista na sumuporta kay Inday Sara Duterte. Ang akala kasi ng sambayanan ay puro kakampink ang mga artista, bukod kina Andrew E., Toni Gonzaga.

Pero ‘yun nga, sa Instagram ngayon ay makikita mo na ang mga photo ni Inday Sara na kasama ang mga artista.

Bukod kay Cesar Montano, na noon pa man ay maka-Duterte na, at nagpapirma sa t-shirt niya kay Inday Sara, makikita rin sina Nathalie Hart, Arci Munoz, Jennifer Lee, Renz Verano, Dianne Medina, Rodjun Cruz, at marami pang iba.

For sure, sa mga susunod na event ni Inday Sara ay mas dadami pa ang mga artistang lalantad na suportado ang vice president elect ng Pilipinas.

Sabi nga, weather-weather lang ‘yan!

Joshua naloka sa ‘kadaldalan’ ni Ruffa

Kaaliw ang chikahan nina Ruffa Gutierrez, Joshua Garcia, Charlie Dizon, Vice Ganda sa ‘It’s Showtime’, ha!

Feel na feel nga ng marami ang sitwasyon ni Joshua, na ang impression niya kay Ruffa ay ‘madaldal’ ito. Well, may katotohanan naman na ‘madaldal’ si Ruffa, pero madaldal na machika lang, at hindi ‘yung tipong ‘marites’ na hindi mo siyang puwedeng pagkatiwalaan ng sikreto mo.

Si Ruffa nga ang kaibigan na hindi ka iiwanan. At alam na alam ‘yan nina Karla Estrada, Donita Rose, Vina Morales, at iba pa.

“Kinuwento sa akin ni Charlie, na sabi raw ni Joshua, ‘Ang daldal kasi ni Ruffa’. Hello, puwede ka naman magkuwento sa akin. ‘Wag mo naman ako i-judge!” sabi ni Ruffa.

Siyempre, tawang-tawa lang silang lahat. At sabi nga ni Vice, ilang araw na ngang may isyu sina Ruffa at Joshua.

Kaaliw, ‘di ba?