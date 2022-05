BBM, Sara ipoproklama ng Kongreso sa Mayo 27

Target ng joint session ng Kongreso na tatayong National Board of Canvassers (NBOC) na maiproklama sa Mayo 27 ang nanalong pangulo at bise presidente ng bansa.

Batay ito sa inilabas iskedyul sa gagawing pagbibilang ng boto para sa pangulo at pangalawang pangulo ng joint session ng Kongreso.

Sa iskedyul, sa Mayo, 23, alas-5:00 ng madaling-araw, tatangapin ng Kamara ang ballot boxes at alas-2:00 ng hapon ay bubuksan na ang regular session ng Kongreso.

Habang sa Mayo, 24 ay magko-convene na ang Kamara at Senado para sa isang joint session bilang NBOC at simulan na ang pagbibilang ng boto.

Sa Mayo 25-26, gagawin at tatapusin ang pagbibilang at sa pagsapit ng Biyernes ay itinakda na ang proklamasyon.

Kahapon ay bumuo na sarili nitong contingent ang Kongreso para magsilbing NBOC na kinabibilangan nina Majority Leader at Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez at mga reps. Crispin Remulla (Cavite), Abraham Tolentino (Cavite), Juan Pablo Bondoc (Pampanga), Stella Luz Quimbo (Marikina City), Kristine Singson-Meehan (Ilocos Sur), at Sharon Garin (AAMBIS-OWA).

Ang mga alternate member ay sina Committee on Suffrage and Electoral Reforms chairperson Juliet Marie de Leon Ferrer (Negros Occidental), Francisco Benitez (Negros Occidental), Johnny Pimentel (Surigao del Sur), at Manuel Jose Dalipe (Zamboanga City).

Sina House Speaker Lord Allan Jay Velasco at Senate President Vicente Sotto III ang mga presiding officer sa NBOC. (Eralyn Prado/Billy Begas)