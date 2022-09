BBM sa b-day ng ama: Panatilihin nating buhay ang kanyang alaala

Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ang taunang pagdiriwang ng birth anniversary ng pumanaw niyang amang si Presidente Ferdinand Marcos Sr., ay naglala¬yong panatilihing buhay ang kanyang alaala.

“It is a rebirth, of not perhaps the physical body of Ferdinand Marcos, but it is a rebirth of his dreams, of his wisdom, of his love for his country,” pahayag ni Marcos Jr., matapos ang isinagawang misa para sa kanyang ama sa Libingan ng mga Bayani nitong Linggo, Setyembre 11.

“Let us keep that flame alive. It is reborn. Let us keep it strong and bright and let it guide us through all that we do in the future in the service of our beloved Philippines,” patuloy niya.

Ngayong September 11 ang ika-105 birth anniversary ni Marcos Sr. (Issa Santiago/Prince Golez)