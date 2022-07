BBM puntirya tigil-endo, angat sahod

Dalawa sa panguna­hing kailangan ng mga manggagawa ang nasa listahan ng mga tututukan ng Department of Labor and Employment (DOLE) alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Kabilang dito ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ay ang matagal nang isyu sa contractualization at panukalang taasan ang national minimum wage.

Ayon kay Laguesma, ang nasabing isyu ay bahagi ng kautusan ng Marcos administration sa ahensiya na magsagawa ng mga konsultasyon sa lahat ng kinauukulang sektor upang malutas ang matagal nang probleman ng mga empleyado.

“Ang nakikita kong medyo malaking issue, itong masasabi nating problema kung bakit masama ang interpretasyon dito sa contractual arrangement ay ang endo na tinatapos ang pagseserbisyo kahit na merong dapat ipagpatuloy,” paliwanag ni Laguesma sa panayam ng CNN Philippines kahapon.

Sinabi ni Laguesma na kanilang muling rerepasuhin ang mga may kinalaman sa working arrangement at sisikapin nilang maisaayos upang hindi magkaroon ng patuloy na pag-abuso sa paggamit sa kaayusan sa pagtatrabaho.

Handa umano si Laguesma na talakayin ang nasabing isyu sa mga mambabatas at mga committee sa dalawang kapulungan ng Kongreso.

Bukas din aniya ang kalihim na pakinggan ang panukalang taasan ang national minimum wage sa P750.

“Hindi kinakaila­ngang yes or no agad. Maaaring dapat pakinggan muna natin ang mga suhestiyon, reaksiyon at mungkahi ng iba’t ibang sektor. Sana ang DOLE kasama ang ating Kongreso ay maging enabler ng isang sitwasyon na there will be ease in doing business, there will be less friction among labor groups and their employers, there will be sustained industrial peace, and there will be creation of jobs pati sa countryside at sana po iyan ay maging reality,” dagdag pa ng kalihim. (Dolly Cabreza/Mina Navarro)