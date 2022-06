BBM, Ombudsman hawak na smuggler list

Pinadala na ng Senate committee of the whole sa Office of the Ombudsman ang listahan ng mga miyembro ng Bureau of Customs (BOC) at Department of Agriculture (DA) na diumano’y sangkot sa agricultural smuggling, ayon kay outgoing Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

“Pinadala ko ‘yong kopya sa Ombudsman, ‘di lang ‘yong listahan pinadala ko sa Ombudsman ‘yong buong committee report. Nandoon ‘yong rekomendasyon ng buong committee ng Senado kung sino-sino ang dapat kasuhan kumpleto ‘yon,” pahayag ni Sotto sa panayam sa DZBB.

Sabi pa ni Sotto, nanguna sa imbestigasyon sa talamak na agricultural smuggling sa bansa, naisumite rin ang report kay President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na siyang mamumuno sa DA sa oras na makaupo na sa kanyang puwesto.

Ayon pa kay Sotto, nararapat lang na ipadala sa Ombudsman ang kopya ng report dahil trabaho nilang mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa mga taong mapatunayang sangkot sa ilegal na importasyon ng produktong pagkain sa bansa.

Nagbabala rin ito sa National Intelligence Coordinating Agency na kung patuloy nilang itatanggi ang listahan mapipilitan aniya siyang ilabas ang lahat.

“They are playing on words kaya pinakamaganda, mas maganda tumahimik na lang. ‘Wag na nilang kontrahin ang committee report ng Senado dahil kapag kinontra nila ‘yon, mapipilitan ako na ilabas lahat,” sabi ni Sotto sa kanyang text message sa mga reporter. (Dindo Matining)