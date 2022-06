BBM hindi bibirahin si Digong – Palasyo

Umaasa ang Malacañang na hindi magiging benggador si President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa outgoing administration ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay acting presidential spokesperson Martin Andanar, umaasa siya na hindi magiging “sisi” president si Marcos Jr. at dapat gayahin nito ang pagiging matigas ni Duterte.

“President Duterte is a president that really veers away from (finger pointing), ayaw niya manisi. Maraming mga sectors ang gustong kasuhan si former President Noynoy Aquino because of the Mamasapano incident, pero si presidente hindi niya ginawa yun. Hindi benggador. Ayaw niya ‘yong kultura na pinapakulong yung president,” ayon kay Andanar.

“It’s really about moving forward and fixing the country. That example of President Duterte, I believe, will be continued by President-elect (Marcos) since he represents Team Unity, pagkakaisa. I think he will not blame the past administration… I don’t think that is his character,” dagdag ni Andanar.

Sa Hunyo 30, pormal nang mag-uumpisa ang pamumuno ni Marcos Jr. sa gobyerno. (Juliet de Loza-Cudia)