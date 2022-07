BBM excited ka-tandem private sa agri

Makakaasa ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pribadong sektor sa hangarin nito na matutukan at mapaangat ang sektor ng agrikultura.

Ito ay matapos makipagpulong sa kanya sa Malacañang nitong Huwebes ang Private Sector Advisory Council at tinalakay ang mga hakbang kung paano matulungan at maiangat ang agrikultura sa bansa.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na excited siya sa pagsusulong ng mga programa sa tulong ng pribadong sektor para matulungan ang mga magsasaka sa bansa.

“I thank the members of the Private Sector Advisory Council for joining us in a meeting to discuss and exchange ideas about scaling up our agricultural sector.It is refreshing to hear ideas from them, and I’m excited to establish programs with the cooperation of the private sector to help our farmers,” anang Pangulo.

Si Pangulong Marcos Jr. ang magpapatakbo sa Department of Agriculture para matutukan ang mga pangangailangan at dapat pang gawin para mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa.

Naunang inihayag ng Presidente na hindi makakamit ang matatag at malakas na ekonomiya kung hindi maganda ang sitwasyon sa agrikultura kaya ito ang isa sa mga prayoridad ng kanyang administrasyon. (Aileen Taliping)