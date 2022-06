BBM dapat unahin ayuda, trabaho sa mahihirap

Kailangang tutukan ng susunod ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga mahihirap at pagbibigay suporta sa pasahod ng maliliit na negosyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ayon sa IBON Foundation.

“The new government should look past the outgoing administration’s hype and pour substantial funds and resources into where it’s most needed-cash assistance to poor households, wage subsidies and support to small business and production sectors,” sabi ng IBON.

Ayon sa grupo, base sa datos ng Philippine Statistics Authority, 45.6 milyon na lamang ang mga taong may trabaho noong Abril kumpara sa 47 milyon noong Marso.

Bukod dito, nagiging impormal na at pansamantala na lamang umano ang nagiging trabaho ng Pinoy ngayon at napipilitan lamang magtrabaho para magkaroon ng panggastos.

Puna pa ng IBON, sa kabila ng 8.3% paglago ng ekonomiya noong first quarter ng taon ay nabawasan naman ang full time na trabaho at dumami ang part-time na trabaho gayundin ang bilang ng mga manggagawang hindi muna pinapapasok sa trabaho. Nabawasan din umano ang mga self-employed.

Wala umanong tunay na hakbang at tulong mula sa pamahalaan para mabawasan ang dami ng mga walang trabaho kaya naman kailangan itong pagtuunan ng pansin pagpasok ng Marcos administration. (Eileen Mencias)