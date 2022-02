BBM camp nag-`Marites’ sa COVID ni Digong

Hindi pinalampas ng Malacañang ang naging pahayag ng kampo ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. na nagpositibo diumano sa COVID-19 si Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi nakadalo sa proclamation rally ng UniTeam kung saan tatakbong bise presidente ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Sinabi ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles sa Laging Handa public briefing kahapon na malinaw naman ang inilabas niyang pahayag na na-expose ang Pangulo sa isang household staff na positibo sa COVID subalit negatibo ang RT-PCR test nito.

Wala aniyang katotohanan ang inihayag ni Atty. Vic Rodriguez at kung hindi man nakadalo si Pangulong Duterte sa proclamation rally nina Mayor Sara ito’y dahil wala sa kanyang official schedule.

Si Rodriguez ang chief of staff at tagapagsalita ni Marcos Jr.

“Balikan ko lang `yong inisyu nating statement: PRRD tested and all his COVID RT-PCR tests are negative. In fact ang nakalagay doon is not detected,” paglilinaw pa ni Nograles.

Matatandaang nagpunta rin ang Pangulo sa isang ospital sa San Juan City ilang araw matapos ma-expose sa kanyang household staff para sa routine check-up kasama si Senador Bong Go at ang personal na doktor nito.

Sinabi ni Nograles na maayos ang kundisyon ni Pangulong Duterte, patunay ang pagharap nito sa publiko noong Lunes sa kanyang regular na `Talk to the People'.