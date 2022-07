BBM binutata gabinete sa sibakan

Ibinasura ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mungkahi ng kanyang gabinete na magbawas ng mga kawani para makatipid ang gobyerno.

Sa Facebook post ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo, nagbigay ito ng update sa mga kaganapan sa unang Cabinet meeting ng presidente.

Ayon kay Tulfo, iprinisinta sa pangulo ang ideya na magbawas ng tao sa gobyerno para mabawasan ang gastusin subalit hindi ito tinanggap ng punong ehekutibo.

Sinabi aniya ni Pangulong Marcos na hindi niya gustong mawalan ng trabaho ang mga tao sa mga panahong ito.

“We dont want anyone out of job at this point” anang pangulo batay sa post ni Tulfo sa social media.

Sinabi naman ni Solicitor General Menardo Guevarra sa isang text message na alam ng presidente ang mga isyung kinakaharap ng bansa at maayos nitong nagampanan ang diskusyon sa ipinatawag na pulong.

“The president is carrying on the discussion extremely well. He is knowledgeable, organized, and very sharp,” ani Guevarra. (Aileen Taliping)