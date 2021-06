Bb Pilipinas costume mukhang bulaklak

Naging paborito sa ginanap na online parade ng Binibining Pilipinas 2021 ang regional costume na inspired sa waling-waling orchid at iba pang mga may kaugnayan sa kulturang Pinoy.

Lumutang ang waling-waling cos­tume na suot ni Leslie Anne Ticaro ng Tagum, Davao at dinisenyo ni Mark Joseph Sayad sa 34 kandidato sa gi­nanap na costume presentation.

“Nilaban kong mag-isa ang pang­malakasang pagkarga sa 32 kilos na NatCos ko papasok at palabas ng air­port!” sey ng kandidata sa Instagram.

“No complains tho, we do every­thing for the things we love,” dagd­ag niya.

Ang mga beteranong pageantolo­gist naman, kabilang sina Jay Patao, Adam Genato, Joy Arguil, at Drew Francisco, ay namangha sa “higantes”-inspired costume ni Antipolo bet Hon­ey Cartasano at golden calesa costume ni Gabby Basiano ng Borongan City.

May pagka-elegante anila ang dating ng costume ni Cartasano, na nilikha ni Paolo Ballesteros, habang “very Filipino” at “a breath of fresh air” naman ang kay Basiano, na dinisenyo nina Ken Batino at Jevineleven.

Pumasok din sa Top 5 favorites ang pambato ng Masbate na si Han­nah Arnold, na may bulaklaking cos­tume na dinisenyo ni Louis Pangilinan, at si Valenzuela bet Meiji Cruz na may “lakapati” gown at crown na gawa na­man ni Manny Halasan.

Agaw-pansin din ang kay Pampan­ga representative Czarina Guiao na may structured Filipiniana wear na dinisenyo ni Macoy Elipane at Joker Flores; ang Santacruzan look ni Bula­can candidate Kimberly Tiquestiques; si Batangas bet Maureen Montagne na nakasuot ng tribal festival wear; at ang vinta-inspired costume ni Justine Felizarta. (Juliet de Loza-Cudia)