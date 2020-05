BB galit na galit kay Robin: ‘Tigilan mo na ang pagpapaguwapo’

Tuluyan na ngang naglabas ng sama ng loob si BB Gandanghari sa kanyang kapatid na si Robin Padilla sa pamamagitan ng Instagram Live ng misis ni Robin na si Mariel Rodriguez.

Kung matatandaan ay malaki ang tampo ni BB sa kanyang pamilya dahil wala man lang daw ni isa sa kanila ang nangungumusta sa kanya at sa ano ang kalagayan niya ngayon sa Amerika ngayong may COVID-19 pandemic.

Naging dahilan ni Robin ay dumaan din daw siya sa ilang personal na problema tulad nang pagkakaospital niya dahil sa kanyang back injury. May ilang members din ng Padilla Family na nagkaroon ng health issues kaya huwag na raw sana magtampo si BB kung nawalan sila ng communication dito.

In-assure naman ni Robin na mahal nilang lahat si BB at huwag na itong magtampo sa kanila. Pero mukhang malalim na ang tampo ni BB kaya hindi niya matanggap ang paliwanag ni Robin sa kanya. Pakiramdam ni BB ay ginagamit ni Robin ang pag-sorry nito sa kanya para gumanda ang imahe nito sa publiko.

Talak ni BB: “Tigilan natin ang public imaging. Tigilan natin ang pagpapaguwapo o pagpapabango at my expense. Love is the most abused word, and I think I can debate with anyone in this world. So, kung love ang pag-uusapan at ganyang klaseng pagmamahal ang sinasabi n’yo sa akin at ipinaparamdam n’yo sa akin, then maybe this needs a conversation.”

Isa nga raw sa dahilan kung bakit nagdesisyon na sa US manirahan si BB ay dahil ayaw niyang maging sunud-sunuran sa mga gusto ng kanyang pamilya.

“Yun ang tinatrabaho ko, kaya ako umalis ng Pilipinas, yung emotional quotient ko. Kasi, obviously, sa mga bibig mo na rin nanggaling Robin Padilla, aking nakababatang kapatid, baka nakakalimutan mo.

“Eh, ‘yan ang klase ng pagmamahal na sinabi ko sa sarili ko, na I think we deserve more. Ito rin yung pinanggagalingan ng sinabi ko na, kung sa pag-ibig gagawin mo akong doormat, thank you na lang. You can have it, but I think I‘ll have a better love.”

Wala naman daw hinihingi si BB mula kay Robin kundi ang maayos na communication. Hindi raw kung kelan na siya nagtampo at nagalit, doon lang daw biglang nagpadala ng mensahe sa kanya si Robin.

“Unang-una, ang pinanggalingan lamang nito, emotional support. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang malaking brouhaha na after I’ve said my piece, no phone call, really?

“And now, sasabihin mo sa buong mundo na mahal mo ako? Tigilan ko ang pagtatampo? Hindi na ako nagtatampo, I’m over it. Ang pina-process ko ngayon kung ano yung ipinaramdam n’yo sa akin. Yun ang pina-process ko ngayon.

“But I know, in God’s grace, I will get over it. Pero hindi na ako nagtatampo. Why?! Di ba, sinabi ko, I will not cry over spilt milk. I’ve moved on pagkatapos kong magsalita. Naghintay ako ng tawag.”

Hindi na nga napiligan pa ni BB ang kanyang sarili at ang kinasama ng loob niya ay noong mabalitang namatay daw siya, wala man lang ni isa sa kanyang pamilya ang tumawag para alamin kung nasa mabuti ba siyang kalagayan.

“Ito ang mga reasons kaya hindi nagkakaintindihan ang pamilya kasi hindi nag-uusap. Nag-uusap sa harap ng maraming tao. You want to know the truth, I will tell you the truth…

“Sasabihin mo sa tao, tumahimik na ako, tigilan ko na? How arrogant! Who told you? Sino ang nagbigay sa ‘yo para sabihin mo sa isang tao na tigilan mo na iyang nararamdaman mo? Who are you to diminish my emotions and feelings? Gusto mo, isa-isahin ko sa ‘yo?

“Hindi ako nagtatampo kasi hindi niyo ako kinakamusta? Hindi!!! Let’s make that clear. The point was… after ko umiyak, sinabi ko naka-move on na ako, kasi nahimasmasan na ako.

“It was just really panic. I was in panic. May nakaintindi ba? Wala! May tumawag ba just to give a small assurance? Wala! Ano ang ibibigay sa ’yo? Ano ang ite-text sa ’yo?

“If you are me, nag-iisa ka, nalulumbay ka, naghahanap ka ng tawag sa pamilya mo.”

Siniwalat din ni BB na tatlong taon na silang hindi nag-uusap ni Robin . Ilang beses daw siyang nag-reach out kay Robin pero walang nangyari.

“Robin, hindi ako nagtatampo, pero ang nandito sa puso ko, hindi ko sila matatakbuhan. Hindi lang ba tayo nag-usap since… for the information of everyone, hindi pa tayo nag-uusap since nung lockdown lang? Nagri-reach out ako noong lockdown. Kasi lockdown na, hindi pa tayo nag-uusap for what, two years, three years? I can’t even remember the last time.

“I remember, nagla-live ako sa IG, nakisama ka sa conversation, nasa ospital ka. Niyaya pa nga kita na mag-live, tinanggihan mo.

“Anong may sakit? Lahat tayo nagkakasakit. Naramdaman mo na bang magkasakit na wala kang kakainin? Buti ka nga, nakapag-stay sa ospital. Feel fortunate. Ang mga nagkakasakit dito sa ibang bansa, nagtatrabaho pa rin.”

Feeling ni BB, laging excuse na lang ni Robin ang back injury nito.

“Yung sakit ng likod mo, I don’t wanna diminish it, but the way you’re diminishing me, baka kulang lang ‘yan sa exercise. Try mo mag-stretching. Huwag kang magpaospital nang magpaospital. I think you’re babying yourself too much.” (Ruel Mendoza)