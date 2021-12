Bayaw tinumba sa harap ng anak

Bangkay na nang bumulagta sa semento ang isang construction worker nang pagbabarilin ng bayaw sa harap mismo ng 5-anyos na anak na babae ng una sa Malabon City, kahapon ng madaling araw.

Dead on tha spot si Aldrey Gan, 30, may live-in partner, residente ng No. 97 Macopa Road, Barangay Potrero ng nasaturang lungsod.

Ayon kay PMajor Sonny Boy Tepace, ng Scene on the Crime Operatives (SOCO), nagtamo ito ng tama ng cal. 38 sa ulo at iba’t ibang bahagi ng katawan na siya nitong ikinamatay.

Kinasuhan na ng murder ang suspek na si Renato Pacheco alyas “Rene,” 50, walang hanap-buhay, kapitbahay ng biktima, matapos tumakas dala ang ginamit na baril sa pamamaslang.

Sa imbestigasyon ng pulisya, dakong ala 1:10 ng madaling araw nang mangyari ang krimen sa kahabaan ng Macopa Road, Barangay Potrero, Malabon City.

Naglalakad daw sina Aldrey kasama ang anak nitong babae pauwi ng kanilang bahay nang biglang sumulpot sa eskinita si Renato na may hawak na baril.

Kahit kasama ang pamangkin, walang habas na pinaputukan ng suspek ang biktima saka tumkbong papauwi ng bahay.

Sabi ni Aida Gan, kapatid ng biktima, nagyabang pa daw ang asawa at nagsalita ng “Pinatay ko na ang kapatid mo” saka kumuha ng damit at tumakas sa hindi mabatid na dereksyon.

Napaag-alaman na matagal ng may galit si Renato sa bayaw na si Aldrew sanhi ng dati nilang alitan.

Nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga pulis para sa ikadarakip ni Renato. (Orly Barcala)