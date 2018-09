Bayaw ni VP Leni, maoy tigdala ug drugas sa Naga – Digong

Gibarogan ni Presidente Rodrigo Duterte ang unang pamahayag nga ang Naga City giisip nga hotbed sa shabu sa Bicol region.

Bisan paman sa lahing pamahayag sa Philippine National Police (PNP) human mialma ang mga opisyal sa lungsod sa tawag sa Presidente nga hotbed of shabu.

Sa iyang pakigpulong sa 49th Charter Day celebration sa Mandaue City, matud ni Presidente Duterte nga dili niya usbon ang unang pamahayag sa Naga City.

Agig pagmatuod matud niya nga ang bayaw ni Vice President Leni Robredo maoy tigdala sa illigal nga drugas sa lungsod.

“I stand by my word that Naga City is the hotbed of Shabu. Yung brother-in-law ng vice president ang nagdala ng droga,” matud sa Predidente.

Gidapigan ni Naga City Councilor Luis Ortega ang nahimong pamahayag sa Presidente nga hotbed sa shabu ang ilang lungsod ug ang igsuon ni kanhi DILG secretary Jesse Robredo ang isa sa source sa illegal na drugas sa maong dapit.

Matud usab ni Presidential Spokesman Harry Roque nga angayan lang susihon ang maong pasangil aron masuta ang kamatouran kalabot niini. ()