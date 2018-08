Bayaning Filipino

Habang isinisulat ko ito ay ginugunita ng sambayanang Filipino ang National Heroes’ Day o Araw ng mga Ba­yani na pagpupugay sa mga kabayanihan ng ating mga ninuno na siyang lumaban para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Sila ay larawan ng sakripisyo pagkat inuna nila ang kapakanan ng bayan bago ang sarili.

Kung iisipin, marami sa ating mga bayani ay nasa maayos naman na katayuan ng buhay noong panahon ng mga mananakop. Maaari namang nanahimik na lamang sila ngunit hindi iyon ang kanilang ginawa. Sa halip, sila ay tumindig at lumaban para palayain ang bansa sa mga mapaniil na dayuhang mananakop. Talagang napakahirap ng kanilang pinagdaanan para makamit ang ating kasarinlan.

Kaya natin ginugunita ang kanilang kabayanihan ay dahil sila ang simbolo ng pagmamahal sa ating bayan at para mahimok ang mga bagong henerasyon na ipagpatuloy ang kanilang sinimulan na pinagbuwisan nila ng kanilang buhay. Nakakalungkot nga lang na sa panahon natin ngayon ang mga pinaghirapan ng ating mga bayani ay tila unti-unti nang naisasantabi at kinakalimutan ng mga mismong namumuno ng ating bansa.

Kaya lumaban ang ating mga bayani sa mga Kastila ay dahil sa mga pang-aabuso at pagbalewala ng ating mga karapatan, hindi maayos na kalagayan ng mga mammaayan at pang-aalipin ng mga dayuhan sa sariling nating bayan. Muli natin itong nakikita at nararanasan sa kasalukuyang panahon at ang masaklap, Filipino mismo ang gumagawa nito. Kapwa Filipino ang pumapatay sa giyera kontra iligal na droga at lalo na sa hanay ng mga mahihirap na walang kakayahang igiit ang kanilang karapatan. Palala din nang palala ang kalagayan ng mga Filipino dahil sa mapaminsalang pagbubuwis sa ilalim ng TRAIN Law. Nagbuwis ng buhay ang mga bayani natin upang mabawi sa mga Kastila ang ating kasarinlan.

Subalit sa panahon ngayon, ang mga naturingan pang lider ng bansa ang walang kibo sa harap-harapang pang-aangkin ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tila ba hindi na pinahahalagahan ng admi­nistrasyong Duterte ang kabayanihan ng ating mga ninuno dahil sa pananahimik nito sa mga pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea.

Kung nabubuhay pa ngayon ang ating mga bayani, hindi mala­yong madismaya rin sila sa kalagayan ng ating bansa. Madaling panghinaan ng loob sa mga nasasaksihan natin ngayon sa ating bayan. Ngunit ito ang hamon sa atin ng ating mga ninuno; na maipaglaban at maprotektahan natin ang bunga ng kanilang pawis, dugo at buhay na inalay para sa kalayaan at demokras­yang tinatamasa natin ngayon. Bawat isa sa atin ay bayaning Filipino para sa kanyang kapwa at bayan. Nasa kamay na natin ngayon kung hahayaan na­ting masadlak muli sa dusa ang ating bansa. Kung kaya’t sa Araw ng mga Bayani, magsalita, tumindig at lumaban para sa kinabukasan ng ating Inang Bayan.