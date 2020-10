Bayanihanapbuhay: Trabaho at Negosyo para sa Pilipino

Napakalalim at napakalawak na ng epekto ng pandemya sa buong mundo: Hindi lang kalusugan ang tinatamaan ng COVID19, pati hanapbuhay ng ating mga kababayan, at ang ekonomiya ng ating bansa.

Kaya’t maliban sa mga programa ng Tanggapan na nakatuon sa pagtulong sa mga frontliners, nakatutok din tayo sa kabuhayan. Bayanihanapbuhay ang sagot ni VP Leni Robredo.

Sa kasalukuyan, may dalawang inisyatibo sa ilalim ng Bayanihanapbuhay Pragam ni VP Leni. Una, ang ay napagkuwentuhan natin noong nakaraang buwan na plataporma para mas madaling makahanap ng trabaho ang ating mga kababayan. Sa tulong ng Sikap.ph, napaglalapit natin ang mga naghahanap ng empleyado at naghahanap ng trabaho mula sa iba’t ibang industriya. Sa paraang ito, nabibigyan natin ng oportunidad ang mga naghahanap ng tinatawag nilang blue collar jobs o iyong mga manual laborers para ligtas na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng internet.

Bagama’t mayroon nang ibang mga platforms para sa paghahanap ng trabaho, ang programa ay nakatuon sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo at iyong mga vocational ang natapos. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 18,042 na job openings sa Sikap.ph, at ang trabaho para sa mga high school graduates ang may pinakamaraming bakante. Ngayong linggo, 7,698 pa lamang ang mga aplikante sa Sikap.ph, at tuloy-tuloy tayo sa pagkukuwento ng inisyatibong ito para marami pang lalo ang makaalam, at marami pa tayong matulungan.

Ang ikalawang inisyatibo ay ang Bayanihan Mart, kung saan sa pakikipagtulungan ng Iskaparate.com na isa ring online platform, nabibigyan natin ng pagkakataong maipagpatuloy ng mga negosyante ang pagbebenta sa panahon ng pandemya. Kabilang sa Bayanihan Mart ang mga kababaihang may mga produkto at serbisyong dekalidad: Mga nanay, anak, at asawang buo ang dedikasyon na maitaguyod ang kanilang pamilya sa panahon ng walang katiyakan.

Ilan lang ito sa mga programa natin ngayong pandemya. Mayroon tayong programa sa edukasyon, transportasyon, para sa mga frontliners, para sa mga kababayan nating lalong naghihirap dahil nawalan ng trabaho, para sa ating mga OFWs. Kakaunti lang kami sa Tanggapan, kakaunti lang din ang budget. Pero hindi ito kailanman pipigil sa amin para gawin kung ano ang dapat para sa ating mga kababayan, para sa ating bayan. Dahil ito ang tama at marapat.

Gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni VP Leni, “Nandito lang ang Tanggapan ng Pangalawang Pangulo, handang makipag-ugnayan, walang ibang hangarin kundi ang makatulong sa lahat ng Pilipino sa gitna ng krisis na sama-sama nating hinaharap.”

Kaya para sa naghahanap ng trabaho, huwag mawalan ng pag-asa. Laban lang, at punta na po sa Sikap.ph. Sa mga nagnanais matulungan sa pagbenta online, dumaan sa iskaparate.com.