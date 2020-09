Bayanihanapbuhay para sa Better Normal

Ilang buwan nalang ang natitira sa 2020, at ito pa rin tayo nakikipagsapalaran sa pandemya. Nandito pa rin tayo at patuloy na lumalaban: At dahil nandito pa rin tayo, ibig sabihin tagumpay tayong humaharap sa problemang dala ng nakapanlulumong epekto ng COVID-19.

Nabuo ang “new normal” sa mga usapan dahil sa gitna ng pagragasa ng sakit, bawat Pilipino, bawat tao sa buong mundo na apektado ng pandemya, ay pilit na pinapagpapatuloy ang buhay. Ang mga dati’y araw-araw pumapasok sa opisina, naging work-from-home, hanggang sa nagkaroon ng oportunidad na makapasok muli, suot ang mga pananggalang tulad ng face mask, face shield, non-medical grade personal protective equipment, at isang damakmak na alcohol at disenfectant. Ito ang buhay ng mga nagsisipagtrabaho sa panahon ng COVID.

Pero paano ang mga tuluyan nang nawalan ng trabaho dahil nagsara na ang mga kumpanyang pinapasukan? Paano iyong mga kababaihang maliban sa gawaing-bahay ay nagnenegosyo pa sana para makatulong sa pamilya? Ito ang mga kababayan nating higit na kailangan ng ating tulong, at sila ang inisip namin sa mga bagong nabuong proyekto ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo.

Inilunsad nitong linggo ang Bayanihanapbuhay. Sa tulong ng Sikap.ph, ito ay isang plataporma para sa mga kababayan nating nawalan ng trabaho o naaantala ang kabuhayan dahil sa pandemya. Nakipagpulong ang ating Tanggapan sa iba’t ibang employers upang alamin ang kanilang job openings. Libre ang platapormang ito para sa mga naghahanap ng trabaho, gayundin sa mga employers.

Kasalukuyan, mayroon na tayong 8,643 job openings sa iba’t ibang industriya. Naging posible ito dahil sa 117 pa na kumpanya na tumugon sa ating panawagan sa pagbabayanihang ito para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa gitna ng krisis dulot ng COVID-19. Umabot na din sa 4,350 ang bilang mga kababayan nating nagsumite ng kanilang mga aplikasyon sa Sikap.PH para sa mga trabaho sa iba’t ibang industriya.

Maliban sa proyekto kasama ang Sikat.ph, tuloy rin ang Angat Buhay Workshop for Aspiring Women Entrepreneurs (AB WAWE) kung saan naglilikom tayo ng mga kababaihan mula sa iba’t ibang sulok ng bansa. Sasailalim sila sa capacity development training kung saan matututo sila kung paano magtaguyod ng negosyo ngayong panahon ng pandemya. Sa Luzon batch ng AB WAWE ngayon, mayroon tayong 30 women entrepreneurs mula Metro Manila, La Union, Bulacan, Zambales, Quezon Province, Sorsogon at iba pa.

Ito, kasama ng iba pang mga proyekto ng Tanggapan, ay nakatutok sa layuning hindi lang para sa isang “new normal” sa ating bayan. Kailangan magtrabaho tayo ng tulong-tulong para maabot lalo na iyong mga pinakaapektado ng pandemya. “Better normal” ang tunguhin ng mga programa ni VP Leni Robredo dahil ito ang marapat para sa bawat Pilipino.

Sabi nga niya: “Padayon lang sa trabaho. Tulungan ang kayang tulungan, gawin ang kayang gawin, gamit kung ano ang mayroon, dito at ngayon. Mahaba pa ang lalakbayin natin tungo sa better normal—at sa landas na ito, walang maliit na hakbang; lahat mahalaga. Laban lang tayo. Have faith. Draw strength from each other.”