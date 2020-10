Bayanihan ng gobyerno at pribadong sektor

Hindi mapagtatagumpayan ng pamahalaan ang laban sa COVID-19 kung hindi magbabayanihan ang bawat stakeholder sa ating lipunan.

Sa ating pakikibaka sa pandemya, mahalaga ang papel ng pribadong sektor lalo na sa mga agarang pagtugon sa problema.

Nitong mga nakalipas na buwan, nakakatuwang tingnan ang bayanihan ng pribadong sektor at ng gobyerno natin. Lahat ng mga kompanya may kanya-kanyang inisyatibo para makatulong sa paglutas sa problemang COVID-19 at sa mga epekto nito sa taumbayan.

Halimbawa na lamang sa mga itinayong swabbing centers ng gobyerno, ipinagamit ng SM ang kanilang Mall of Asia Arena habang ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo naman ay ipinahiram ang Philippine Arena. Siyempre, tumulong din ang Ayala Corporation sa mga itinayong swabbing center.

Ang StaySafe contact tracing app ay hindi mabubuo kung wala rin ang mga pribadong kompanya.

Tumulong naman sa Bida Solusyon campaign ang iba’t ibang kompanya tulad ng MVP group at 7-Eleven. Tumulong din ang Ayala at Villar groups sa pagtatayo ng iba’t ibang treatment at isolation facilities sa bansa.

At kamakailan lamang, pinasinayaan ang pinakamalaking quarantine facility sa Metro Manila para sa mga Pilipinong may asymptomatic symptoms ng COVID-19 pati na rin sa mga mild at walang sintomas pero mayroong impeksiyon ng mabagsik na virus.

Ang Solaire-Pagcor Mega Quarantine Center na may 600 -bed capacity ay itinayo po sa Bagong Nayong Pilipino sa Paranaque City, at inaasahang mabubuksan ito ngayong buwan para sa mga kababayan nating tinamaan ng COVID-19.

Pinondohan ng mahigit P200-million ng Razon Group ang pagtatayo ng mega quarantine facility sa layuning matulungan ang ating mga kababayan at matulungan ang gobyerno sa paglaban sa pandemya.

Libre at lahat po ng pangangailangan ng mga pasyente sa isolation facility sa loob ng 14 araw ay sagot ng gobyerno kaya walang dapat na intindihin at alalahanin ang ating mga kababayan na dinapuan ng COVID-19. Ang mahalaga ay gumaling sila at makabalik sa kanilang pamilya.

Marami po kasi sa ating mga kababayan ang nag-aalala sa gastusin kapag tinamaan ng COVID-19 dahil talagang masasaid ang bulsa ng mga pasyente lalo na kapag sa mga ospital po dinala ang mga ito.

Ito pong mega-isolation facility ay air-conditioned at mayroong libreng Wi-Fi para hind mabagot o mainip ang mga kababayan nating pasyente at maari silang manood online at maka-access sa social media.

Pangangasiwaan po ng Armed Forces of the Philippines (AFP) Health Service Command ang bagong mega quarantine facility at ito ay bukas sa lahat para sa mga taga-Metro Manila.

Ang sabi po nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, hanggat walang bakuna ay patuloy na nasa panganib ang sambayanan kaya hindi po tumitigil ang gobyerno sa pagtugon at pagtulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng COVID-19.

Aktibo po ang National Task Force for COVID-19 sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino, at nagpapatuloy ang pagtatayo ng mas marami pang isolation/quarantine facilities sa buong bansa para matulungan ang COVID patients.

Sa katunayan po, abala ngayon ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa pagtatayo ng 603 isolation/quarantine faciltiies sa buong bansa at target na magkaroon ng kabuuang 21,609 bed capacity, at 75 na off-site dormitories para sa medical workers na patuloy na nagsasakripisyo para gamutin at pagalingin ang mga kababayan nating tinamaan ng bagsik ng COVID-19.

Sa kasalukuyan ay mayroon na pong kabuuang 11 facilties na itinatag ng pribadong sektor o kaya ng Local Government Units para po maalalayan ang mga kababayan nating hindi nakaligtas sa kontaminasyon ng COVID-19.

Nagpapasalamat po tayo sa ating private partners na walang sawang tumutulong sa Duterte administration para po sa kapakanan at kaligtasan ng milyon-milyong Pilipino. Sa mga ganitong pagkakataon po nakikita ang tunay na malasakit at damayan ng mga Pilipino sa kanilang kapwa.

Dahil sa pandemic, maraming mga aktibidad ang hindi na maaaring gawin ng face-to-face; at maraming aktibidad ng media ang naapektuhan dahil sa panganib ng virus. Ang regular coverage sa mga aktibidad sa gobyerno pati na sa mga event ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nilimitahan para matiyak ang kaligtasan nito pati na rin sa mga taong nakapaligid sa Presidente.

Kaya naman po ang ating tanggapan, ang Presidential Communications Office (PCOO) ay naglunsad ng online platform para sa local at international media para makita ang mga tunay na kaganapan sa labas ng hindi kailangang ilagay sa panganib ang kanilang kalusugan laban sa COVID-19.

Sa pamamagitan po ng PCOO-Office of the Global Media and Public Affairs (OGMPA) at Radio Television Malacañang (RTVM), inilunsad po ang “virtual reporting tour” para maipagpatuloy ng media ang kanilang coverage ng hindi nalalagay sa panganib ang kanilang buhay at kalusugan.

Sa pamamagitan po ng VRT ay makikita ng mga miyembro ng media ang mga kaganapan at sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng PCOO-OGMPA, lalo na sa mga ginagawang aksiyon ng gobyerno sa paglaban sa pandemya.

Aasahan po ng ating mga kababayan na magtutuloy-tuloy ang pagiging aktibo ng ating tanggapan para ipakita sa sambayanan ang mga ginagawa ng gobyerno at maihatid ang mga tunay at makatotohanang impormasyon sa ginagawang pagtugon ng gobyerno sa problema sa COVID-19 sa pamamagitan po ng VRT at sa mga regular na programa sa PTV-4 at mga radio station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa.

Tumutok lamang po sa TV at radio stations ng gobyerno, pati na sa social media platforms ng PCOO para makasigurong hindi kayo mabibiktima ng fake news tungkol sa pandemya.