Bayanihan Law extension aprub sa Kamara

Inaprubahan ng Committee of the Whole ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukalang palawigin pa ng tatlong buwan o hanggang Setyembre 30 ngayong taon ang Bayanihan to Heal as One Act of 2020 para matugunan ang coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic sa bansa.

Sa ilalim ng panukala, naglagay ng mga probisyon para mabigyan ng ayuda ang mga Pilipino na apektado ng krisis dulot ng pandemya.

Nais din nitong ituloy-tuloy pa ang testing, tracing at treatment sa COVID-19 para mapigilan ang paglaganap nito.

Inaasahan din na mabibigyan ng benepisyo ang mga manggagawa na nawalan ng trabaho dahil sa mahigit dalawang buwan na lockdown sa maraming lugar sa bansa.

Nakasaad dito ang pagkakaloob ng 30 araw na “unemployment or involuntary separation assistance” na nagkakahalaga ng P10,000.

Kasama sa mga makikinabang sa nasabing programa ang mga probationary, project, seasonal, contractual, at casual employee sa mga private health institution, tourism, culture and arts, construction, public transport, trade industry, at iba pang sektor ng formal economy.

Nakapaloob din sa House Bill No. 6953 na bigyan ng isang buwan na emergency subsidy ang mga low income household na qualified subalit hindi nabigyan ng cash aid. (JC Cahinhinan)