BAYANIHAN LAW 2

Napirmahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Recover as One na inaasahang makakatulong para makabangon ang mga Pilipino bilang isang bansa mula sa pinsalang idinulot ng COVID-19 pandemic sa sambayan.

Ang Bayanihan 2 ang magiging daan para lalo pang mapaigting ng gobyerno ang pag-alalay at pagtulong sa iba’t ibang sektor ng lipunan na matinding naapektuhan ng COVID-19 pandemic,

nangunguna na rito ang healthcare sector, mga magsasaka, turismo, transportasyon at iba pa.

Isinulong at naipasa sa Kongreso ang Bayanihan 2 para maipagpatuloy ng gobyerno ang mga nasimulang hakbang tungo sa pagbangon ng bansa mula sa epekto at pagtugon sa problema sa COVID-19.

Tampok sa Bayanihan 2 ang stimulus package plan ng gobyerno na nagkakahalaga ng P140 billion para pondohan ang iba’t ibang programa sa lahat ng sektor ng lipunan. Kasama na rito ang dagdag na P25.5 billion standby fund bilang pagpapatuloy sa mga nasimulang programa sa Bayanihan one.

Pangunahing prayoridad ng gobyerno sa ngayon ay ang makabangon at makabawi ang ekonomiya habang unti-unting binubuksan ang mga pansamantalang nagsarang negosyo at trabaho sa pribadong sektor at matulungang makabuwelo muli ang MSMEs o Micro, Small and Medium Entrerprises.

Bahagi ng stimulus package ang paglalaan ng tatlong bilyong piso para sa pagbili ng gobyerno ng face masks, personal protective equipment (PPE) , face shields at shoe covers habang P13.5 bilyon dito ay para sa emergency employment and compensation ng health workers.

At habang tinutugunan ang pagdami ng COVID infection, nakasaad sa Bayanihan 2 ang paglalaan mg P4.5 bilyon para sa pagtatayo ng temporary isolation at quarantine facilities at pagdaragdag ng bed capacities para sa COVID patients sa mga pagamutan.

Dahil marami po ang nawalan ng hanapbuhay dahil sa mga nagsarang kumpanya, P13 billion mula sa stimulus package ang gagamitin para matulungan ang mga ito sa pamamagitan ng cash -for -work para maitawid ang pang-araw araw na kalbaryo mula sa COVID-19.

Kabilang sa pinaglaanan ng subsidiya ang mga bangko ng gobyerno para sa capital infusion ng P39.472 bilyon sa layuning mapalawig ang pagpapautang lalo na sa mga maliliit na kumpanya; habang dalawang bilyong pisong subsidiya para sa pagbabayad ng interest ng government loans mula sa mga bangkong pinapatakbo ng pamahalaan.

Hindi rin po naisantabi ang kapakanan ng umuwing overseas Filipino workers dahil P4.5 bilyon ang pondo para sa isolation at pagpapagamit ng mga umuwing mangaggawa na nagpositibo sa COVID-19.

Limang bilyong piso naman po ang gagamiting pondo para sa kukuning limampung libong contract tracers na isasailalim sa pagsasanay para mabilis na matukoy ang mga nakahalubilo ng mga pasyenteng COVID positive sa isang komunidad. Sa ganitong paraan po ay mapigilan ang mas pagkalat pa ng mapaminsalang virus sa mga tao.

At habang naghihintay po ang gobyerno ng bakuna laban sa COVID-19, mayroon ng sampung bilyong pisong standby fund na inilaan para maipambili agad sa sandaling mayroon ng mailabas sa merkado na COVID vaccine.

Gaya po ng nabanggit ko, ang sektor ng agrikultura ay kasama sa mga pinondohan ng P24 billion para sa inisyatibang Plant, Plant, Plant dahil isang paraan ito para mapalakas ang food supply ng bansa kahit pa mayroong dinaranas na pandemya at sa mga hindi inaasahang kalamidad.

Sa panig naman ng turismo, P4.1 billion ang inilaan ng gobyerno para makabangon ang nalugmok na industriya at isang daang milyong piso ang gugugulin para sa training at subsidiya sa tour guides na nawalan ng hanapbuhay sa buong panahon ng lockdown.

At para sa sektor ng transportasyon, P 9.5 billion po ang gagamiting pantulong sa mga negosyong matinding naapektuhan ng pandemya, lalo na sa mga tsuper na hindi nakapaghanapbuhay dahil sa natigil na pamamasada.

May dagdag na pondong apat na bilyong piso din po ang Department of Education (DepEd) mula sa Bayanihan 2 para sa maayos na implementasyon ng kanilang blended learning, na inaasahang magagamit sa pagbili ng gadgets para sa online na pagtuturo at mga gamit para sa modules ng mga estudyante.

Mayroon din pong isang bilyong piso ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) mula sa Bayanihan 2 para sa scholarships ng mga nais magsanay at matuto sa mga kursong mapapakinabangan pagkatapos ng training.

Hindi rin po kinalimutan sa Bayanihan 2 ang kapakanan ng mga estudyanteng naapektuhan ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglalaan ng P600 million bilang subsidiya at allowances ng mga iskolar ng bayan, habang P180 million naman para sa allowances ng mga national athlete at coaches ng mga ito.

Hindi lamang mga estudyante ang nabiyayaan sa Bayanihan 2 kundi pati na rin ang teaching at non-teaching personnel, at part-time faculty sa lahat ng state universities and colleges na nagkakahalaga ng P300 milyon para sa kanilang subsidiya at allowances.

At dahil sa aktibong pagkilos at pagtugon ng local government units sa COVID pandemic, mayroong P1.5 billion na tulong para sa mga ito ang gobyerno.

Sa ilalim ng Bayanihan 2, inaatasan po si Pangulong Rodrigo Duterte na magsumite ng buwanang report sa Kongreso hanggang sa buwan ng Disyembre, kung saan inaasahang idedetalye kung paano ginamit ang pondo,hindi tulad sa Bayanihan One na lingguhan ang report nito sa Kongreso.