Bayanihan kailangan para laban sa COVID-19 ay mapagtagumpayan

Sa panahong ito na tayong lahat ay apektado sa paglaganap ng nakamamatay na Coronavirus o ang COVID-19, nawa’y mamayani sa ating mga puso ang diwa ng pagtutulungan.

Kaya naman ating ikinalulugod ang mabilisang pagpasa ng Republic Act No. 11469 o mas kilala na “Bayanihan to Heal As One Act” na naglalayong mapabilis ang papapaabot ng ayuda ng gobyerno sa ating mga kababayan.

Ang naturang batas ay tugon at kontribusyon ng Senado sa patuloy na pagsisikap ni Pangulong Duterte at ng buong pamahalaan na maibsan ang hirap na dala ng COVID-19 sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan.

Sa ilalim ng “Bayanihan to Heal as One Act,” binibigyan ng kaukulang kapangyarihan ang Pangulo upang maglaan ng pondo sa mga programang direktang tutugon sa problema dulot ng COVID-19. Maaari nang kunin mula sa maidedeklarang savings ng ehekutibo sa mga proyektong nakasaad sa 2019 at 2020 General Appropriations Act (GAA) ang kinakailangang budget para labanan ang krisis na dulot ng COVID-19.

Mula sa savings na malilikom, ang Pangulo ay inaatasang maglaan ng pondo para sa Department of Health para sa operasyon ng mga ospital, PGH, calamity fund, tulong pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment, programang pang-negosyo ng Department of Trade and Industry, financial assistance para sa mga rice farmers ng Department of Agriculture, feeding program ng Department of Education, financial assistance program ng Department of Social Welfare and Development, pondo para sa local government units (LGUs), at Quick Response Fund ng DOH at DSWD.

Isa sa inaasahan nating hakbang ng gobyerno ay ang paglalaan ng Pangulo ng emergency subsidy para sa 18 million low-income households. Sila ay maaaring makatanggap ng tulong pinansyal mula P5,000 hanggang P8,000 sa loob ng isa o dalawang buwan. Ang ating mga public health workers naman ay bibigyan ng “COVID-19 special risk allowance” bilang karagdagan sa kanilang hazard pay. Bukod dito, dahil sa pagsasabatas ng “Bayanihan to Heal As One Act” mapapabilis na rin ang pagbili ng gobyerno ng Personal Protective Equipment at iba pang gamit medikal para sa ating mga bayaning frontliner.

Katuwang ng national government ang ating LGUs sa pagsugpo sa coronavirus na ito. Ang pagkakaisa ng national government, LGUs at mga mamayan ay magtitiyak na magiging matagumpay ang laban nating ito. Sakaling mapatutunayang may paglabag ang mga LGU ay maaari silang mapatawan ng kaukulang parusa. Parurusahan din ang sino mang mananamantala sa pagbebenta o distribution ng mga mahahalagang supply para sa laban sa COVID-19. Ang “special powers” na ipinagkakaloob sa Pangulo sa pamamagitan ng batas na ito ay tatagal lamang ng tatlong buwan maliban na lamang kung palalawigin pa ito ng Kongreso.

Sa kasalukuyan, mayroon nang mahigit 600 katao ang nagpositibo sa COVID-19. May 26 pasyente na ang tuluyang gumaling ngunit nakalulungkot na 38 tao na ang namatay dahil sa sakit na ito. Mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa upang mapagtagumpayan natin ang hamon na ito. Ipinakikita lamang nito na kailangang kailangan natin ang Bayanihan To Heal As One Act, dahil ika nga, desperate times call for desperate measures. Hiling ko rin na sama-sama tayong manalangin dahil walang anumang pagsubok ang hindi malalagpasan sa tulong ng Maykapal.