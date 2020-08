Bayanihan E-skwela para sa Bawat Guro, Magulang at Mag-aaral

Noong isang linggo, napagkuwentuhan natin ang mga problemang inilapit ng iba’t ibang mga guro ukol sa pagsisimula ng pasukan. Ibinahagi rin natin dito ang mga mungkahi ni VP Leni Robredo tungkol sa mga hamon na ito. Pero kung kilala niyo si VP Leni, hindi dito nagtatapos ang pagtulong niya sa ating mga estudyante at guro, pati na mga magulang.

Bago sa karaniwang Pilipino kung tutuusin ang konsepto ng home schooling. Karamihan nakasalalay sa pampublikong mga paaralan, lalo pa’t marami sa atin ang nangangailangan na dalawang magulang ang nagtatrabaho para maitaguyod ang pamilya. Kaya nang dumating ang pandemya, ang distance learning ang nakitang isang solusyon kung saan makapagtutuloy ng pag-aaral ang ating mga estudyante nang hindi naisasakripisyo ang kanilang kalusugan.

Kaya’t maliban sa mga rekomendasyon ni VP Leni sa DepEd, sinigurado rin na may aktuwal na ambag tayo sa proketong distance o blended learning ng ating pamahalaan.

Ang Bayanihan E-skwela na mapapanood sa opisyal nitong Youtube channel ay produkto ng pag-aaral at pakikipag-ugnayan ng Tanggapan sa mga eskperto sa edukasyon, pati na mga volunteers mula sa digital media at iba’t ibang sining. Dito, nagbibigay tayo ng makabuluhang impormasyon para sa mga guro, kung paano nila magagamit nang husto ang kanilang kaalaman at kasanayan sa panahon ng distance learning. Mayroon din tayong mga videos bilang suporta sa mga magulang na magiging kaagapay ng mga guro sa pagtuturo sa mga bata.

Napakahalaga ng makabuluhang impormasyon ang makakaabot sa ating mga guro at magulang lalo pa’t bago ang ganitong paraan. Ito ang ipinaliwanag ni Dr. Jerome T. Buenviaje, Dean ng UP College of Education, na isang volunteer subject matter expert sa ating programang Bayanihan E-Skwela.

Sabi niya: “Sa mga guro, importanteng ipaalam namin na kaya naman pala nating magpatuloy sa pagtuturo at pagkatuto kahit na may krisis. Para kapag naintindihan nila ito, kapag naibigay namin iyong mga istratehiya at iyong mga kaalaman na ito, magiging responsable sila. Mawawala iyong takot nila at magiging confident sila. And when they are confident, they are committed to their work.”

“Same with the parents,” dagdag niya. “Importante na alamin kanino ka dapat makinig, kaninong kaalaman dapat ang pinakikinggan. At ang mga eksperto ay naglalaan ng maraming oras para pag-aralan. So ang mga magulang ay kailangang makinig sa mga guro, sa mga academic experts para makita nila na mayroon palang basehan, may mga pag-aaral na ginawa, na ligtas pala ang pag-aaral na ganito. May mga modalities pala na hindi stressful at ito pala ay nakakatulong.”

Sa programang Bayanihan E-Skwela, nabibigyan natin ng sapat na suporta ang mga guro at magulang na bago sa ideya ng distance learning. Batid naming mahirap ito, lalo pa’t napakarami ring hinahanarap ng ating bayan ngayon dahil sa pandemya. Pero kakayanin natin, basta’t gaya ng mga nakaraang buwan, pagtutulungan nating lahat.

Malaki rin ang kakulangan sa imprastruktura pagdating sa online learning kaya’t kabalikat din ng Bayanihan E-Skwela ang mga Community Learning Hubs sa iba’t ibang sulok ng bansa. Layon ng mga hubs na ito na alalayan ang mga pinakanangangailangang estudyante, lalo na ‘yung mga walang sariling kagamitan sa pag-aaral.

Tuwing linggo, madadagdagan ang mga videos na hindi lang para sa mga guro at magulang, kung hindi para mismo sa ating mga mag-aaral. Layunin natin na gawing mas magaan para sa lahat ang transition patungong distance learning dahil sa gitna ng pandemya, tuloy ang buhay. Tulong-tulong tayong magtrabaho hindi lang para mabuhay sa “new normal,” kung hindi para maabot ang “better normal” para sa lahat.

