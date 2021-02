Bayanihan 3 tinukuran ng 224 cong

UMAKYAT na sa 224 kongresista ang sumuporta sa panukalang Bayanihan 3 ni Speaker Lord Allan Velasco.

Ayon kay Velasco hindi lamang ang mga miyembro ng majority bloc ang sumuporta sa panukalang Bayanihan to Arise As One Act (House Bill 8628) na mas kilala bilang Bayanihan 3 kundi maging ng mga taga-minorya at independent bloc.

Kasama sa panukala ang paglalaan ng dagdag na P108 bilyon para sa social amelioration program na pantulong sa mga mahihirap na pamilya, P52 bilyong wage subsidy, P70 bil­yon para sa sektor ng agrikultura, P30 bilyong internet allowance para sa guro at estudyante, P30 bilyon para sa mga nawalan ng trabaho, at P25 bilyon para sa pagpapagamot ng mga nahawa ng COVID-19 at bakuna laban dito.

“We deemed it neces­sary to address all fronts in stimulating our economy back to health, and the Bayanihan 3 provides a holistic approach in addressing all our current woes,” ani Velasco. (Billy Begas)