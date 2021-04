Bayanihan 3 may paghuhugutan ng pondo

Mapopondohan umano ang panukalang Bayanihan 3 ng hindi nangungutang ang gobyerno.

Ayon kay House Committee on Ways and Means chairperson at Albay Rep. Joey Salceda ang Bayanihan 3 ay maituturing na lifeline measure dahil ang malaking bulto nito ay para matulungan ang mga mahihirap.

“In all likelihood, there will be a third Bayanihan measure. It will be deficit-neutral, if my work with Secretary (Carlos) Dominguez succeeds,” ani Salceda.

Batay sa draft na tinatalakay ng technical working group ng Kamara kasama sa Bayanihan 3 ang P108 bilyon para sa pamimigay ng P1,000 bawat indibidwal sa buong bansa, P108 bilyong standby fund, P12 bilyon para sa assistance for individuals in crisis situations (AICS) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), at P3 bilyong Medical Assistance for Indigent Patient (MAIP).

Isasama rin umano rito ang P54 bilyon para sa Pension and Gratuity Fund ng mga retiradong sundalo at iba pang unipormadong tauhan ng gobyerno.

Sinabi ni Salceda na maaaring kunin ang kailangang pondo sa pan­samantalang pagtataas ng mandatory dividend remittance ng Government Owned and Controlled Corporations (GOCCs) sa 75% mula sa 50%.

Maaari rin umanong bawasan ang kapital ng GOCCs na hindi naman nito nagagamit. (Billy Begas)