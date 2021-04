Bayanihan 3 hindi sesertipikahang urgent

Hindi sesertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inilalargang Bayanihan III ng Kongreso na tutugon sa problema sa COVID-19.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na naglabas na ng pahayag si Finance Secretary Carlos Dominguez na dapat hanapan muna ng pondo bago ipasa ang Bayanihan 3.

“No. We told Congress that together we should identify sources of additional funds for Bayanihan III so our fiscal deficit will not exceed the estimates of 8.9% for 2021,” ang text ni Dominguez kay Roque.

Sinabi ng kalihim na ang ginagamit ngayon ng gobyerno sa pagtugon sa epekto ng COVID-19 ay ang nakapaloob na pondo sa 2021 national budget.

Ang pagsusulong ng Bayanihan 3 ay nagmula sa Kongreso at hindi ito hinihingi ng Malacañang. (Aileen Taliping)