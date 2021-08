Bayanihan 3 hinahanapan pa ng pondo

Patuloy na tinututukan ng mga economic manager ng pamahalaan kung paano mapopondohan ang isinusulong na panukalang Bayanihan 3.

Inamin ni Albay Rep. Joey Salceda na kasama siya sa tuloy- tuloy na pag-uusap ng economic managers, kasama ang Budget department upang hanapan ng paraan ang paglalaan ng pondo para sa Bayanihan 3 dahil na rin sa posibleng pangangailangan ng dagdag na ayuda.

Hindi lamang umano dagdag ayuda kundi ang pa­ngangailangan ng iba pang health interventions tulad ng dagdag-testing at healthcare personnel.

Sa panukalang Bayanihan 3, nakapaloob ang P216 bilyon pondo para sa dalawang P1,000 cash assistance sa bawat Pilipino.

“Next week, we’ll have a meeting to see how we can fund this bill. The first meeting was open and very productive,” ayon kay Salceda.

Hindi naman inaalis ni Salceda ang posibilidad na magkaroon ng realignment mula sa 2021 budget (Eralyn Prado)