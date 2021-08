Bayanihan 3 ayaw lang pondohan

Marami umanong pagkukunan ng pondo para maipatupad ang panukalang Bayanihan to Arise As One (Bayanihan 3), ayon kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.

Ang tunay na tanong, ayon kay Zarate ay kung gusto ba ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga economic manager na pakawalan ang kanilang mga programa at proyekto at ilipat sa ayuda.

Sinabi ni Zarate na maaaring kunin ang pondo sa savings ng Duterte administration alinsunod sa National Budget Circular 586 gayundin ang P4.5 bilyong presidential confidential and intelligence funds at pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sa 2021 Special Purpose Fund ay mayroon umanong P617 bilyon samantalang may P178 bilyong unprogrammed funds, P13 bilyong contingency fund at P20 bilyong National Disaster Risk Reduction and Management Fund. (Billy Begas)