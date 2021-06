Bayanihan 2 pondo gastusin na – Hontiveros

Hinikayat ni Senadora Risa Hontiveros ang gobyerno na bilisan ang disbursement ng Bayanihan to Recover as One Act (Bayanihan 2) bago matapos ang buwan.

Ayon kay Hontiveros, masyadong mabagal na paggasta ng Bayanihan 2, na sa katunayan ay mae-expire na dapat noong December 19, 2020 ngunit na-extend hanggang June 30, 2021.

Sabi pa ni Hontiveros, ayon sa Department of Budget and Management (DBM), sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2, P495,060,547,684 na ang nagastos at ang malaking parte ay ginamit sa medical supplies, services at financial aid pero 75.76% pa lamang ito ng kabuuang pondo.

Sa Bayanihan 2 pa lamang, may P127,155,172,328 pa ang hindi nagagamit.

“Kulang na kulang na nga ang Bayanihan 2, hahayaan pang mag-lapse? Bilis-bilisan dapat ang implementasyon ng mga programa. Kung maaari, bawasan na rin ang napakahabang listahan ng requirements para agarang maibigay ang ayuda,” ani Hontiveros. (Dindo Matining)