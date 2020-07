Bayanihan 2 may P10B tourism package – Sec Berna

Kumpiyansa si Department of Tourism (DOT) Secretary Bernadette Romulo-Puyat na makakabangon ang industriya ng turismo sa bansa matapos aprubahan ng Senado ang Bayanihan To Recovery As One Act sa ikatlo at pinal na pagbasa noong Martes.

Nakapaloob sa naturang panukala na tinatawag din bilang Bayanihan 2, ang P140 bilyong budget ng gobyerno para tugunan ang COVID-19 pandemic at kablang dito ang P10 bilyong stimulus package para sa industriya ng turismo na isa sa pinakaapektado ng krisis pangkalusugan.

Sabi ni Puyat, gagamitin ang nasabing pondo para ipatupad ang mga plano at programa ng DOT sa ilalim ng Tourism Response and Recovery Plan (TRRP).

Nagpasalamat din si Puyat sa mga miyembro ng Senate committee on finance na pinamumunuan ni Senador Juan Edgardo `Sonny’ Angara dahil inaprubahan ang panukala na magsisilbing instrument aniya para sa misyon ng DOT na tulungang makabangon ang mga negosyong pinaka-apektado ng pandemya na karamihan ay mga micro, small, at medium enterprises o (MSME).

Malaki ang kontribusyon ng turismo sa ekonomiya ng bansa. Nasa 12.7% ang bahagi nito sa gross domestic product at 14 mula sa 100 mga nagtatrabahong Pilipino ay nasa mga gawaing may kinalaman sa turismo noong 2019.