Bayanihan 2 kargado ng P162B

Inihayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon gusto nilang gawing P162 bilyon na ang alokasyon sa panukalang Bayanihan to Recover As One Act to P162 billion katulad ng sa Kamara.

Bahagi si Drilon ng Senado sa bicameral conference committee para mag-reconcile sa mga hindi napagkasunduang probisiyon na sa bersyon ng Senado at Kamara sa Bayanihan 2 Law.

Sa ilalim ng bersyon ng Senado, P140 bilyon lamang ang inaprubahanang alokasyon, mas mababa sa P162 bilyon ng Kamara.

Subalit sabi ni Drilon, nagkasundo ang Senado at Kamara sa bicam na gawing P162 bilyon ang pondo.

Sa ilalim ng panukala, P10 bilyon sa COVID-19 PCR testing, P15 bilyon sa cash-for-work program sa mga nawalan ng trabaho, P17 bilyon cash subsidy sa kawani ng maliliit na negosyo at P50 bilyon sa loan program ng gobyerno.

Mahigit sa P17 bilyon sa agricultural sector, P12 bilyon sa transportation at P10 bilyon sa tourism industry.

Sa ilalim din ng Bayanihan 2, magbibigay ang gobyerno ng P5,000 hanggang P8,000 cash subsidy sa mga mahihirap na pamilyang Pinoy.

“Meron ulit at kasama ‘yan sa sinabi ko kanina, yung support program for impacted sector. Yung sa social amelioration, P5,000 to P8,000 depende kung saan, dito sa NCR o sa probinsiya ang bawat pamilya sa informal sector,” sabi ni Drilon.

Magbibigay din umano ng ‘one-time’ cash assistance para sa mga private school teacher.

Nagkasundo din ang Kamara at Senado na magbigay ng P15,000 cash assistance para sa mga health worker na may mild at moderate ng kaso ng COVID-19.

Sa Lunes, Agosto 17, ipagpapatuloy ang bicam conference committee. (Dindo Matining)