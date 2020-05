Bayani ang mga uring manggagawa at media

Sinalubong po natin ang unang araw ng Mayo sa pamamagitan ng pagbibigay- pugay at pagkilala sa mga Pilipinong manggagawa kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Paggawa o Labor Day.

Sa kabila ng kinakaharap na krisis ng bansa dahil sa coronavirus pandemic, hindi ito naging balakid para papurihan natin ang sakripisyo ng milyon-milyong Pilipinong manggagawa dahil sa malaking kontribusyong iniaambag sa ekonomiya at pagbabago ng bansa.

Sumasaludo po ako at sumasaludo ang gobyerno sa lahat ng frontliners sa loob at labas ng bansa na ngayon ay nagsasakripisyo at itinataya ang kaligtasan laban sa panganib ng COVID-19 para pagsilbihan at iligtas sa peligro ang mga kababayan natin na tinamaan ng bagsik ng coronavirus disease.

Hindi po lamang mga health worker ang ating binibigyang-pagkilala kundi pati na rin ang mga pulis at sundalo na nagpapatupad ng kaayusan para mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 sa iba pang lugar ng bansa.

Nagpapasalamat din po tayo sa mga miyembro ng media na maihahanay rin bilang frontliners dahil sa kabila ng banta ng panganib ay patuloy na nagtatrabaho para maihatid sa mamamayan ang mga pang-araw araw na kaganapan at developments sa COVID-19.

Ang mga miyembro po ng media ang instrumento para maihatid ang mga tamang impormasyon tungkol sa COVID crisis at panabla sa mga lumalabas na fake news na ang tanging layunin ay takutin at lituhin ang publiko.

Sa katunayan, ang mga mamamahayag natin ang kinikilalang bayani na lumalaban sa coronavirus pandemic alinsunod sa pag-obserba sa World Press Freedom Day.

Nakita po natin kung paano nakiisa at nakipagtulungan ang Philippine media sa gobyerno para labanan ang COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng paglalabas ng mga impormasyon at mga abiso ng pamahalaan para sa kapakanan at kaligtasan ng publiko.

Ipinapaabot po ng gobyerno ang taos-pusong pasasalamat sa katapangan ng mga miyembro ng Philippine media na nagsasakripisyo para maihatid sa publiko ang tunay na serbisyo laban sa COVID-19.

Ang media rin ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng taumbayan at gobyerno para marinig ang kanilang mga sentimyento.

Sila po ang mga manggagawa na isinasantabi ang personal na interes para unahin ang kapakanan ng sambayanan at maihatid ang mga impormasyong dapat malaman ng publiko tungkol sa kinakaharap na krisis ng bansa at mga ginagawang hakbang ng gobyerno para sa kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino.

Magsilbi po sanang inspirasyon sa sambayanan ang katapangan at sakripisyo ng Filipino frontline workers na lumalaban sa COVID-19 at magpasalamat sa kanilang serbisyo, at sana ay suklian natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinapatupad na hakbanging pangkalusugan ng gobyerno para hindi mahawa at makontamina sa bagsik ng COVID-19.

Kilala po ang mga Pilipinong manggagawa dahil sa kasipagan, may matatag na karakter at determinasyon na magtagumpay sa kanilang adhikain. Kaya naman nagpapatupad ang gobyerno ng mga hakbang para maiangat at maproteksiyonan ang kanilang hanay at mga karapatan.

Sa katunayan, pinupuri at kinikilala sa buong mundo ang mga manggagawang Pinoy dahil bukod sa mga nabanggit na katangian ay maaasahan at mapagkakatiwalaan ang mga ito sa kanilang mga ginagawa.

Bagamat maraming trabaho ang natigil ang operasyon sa ngayon dahil sa dinaranas na problema sa COVID-19, hindi po nawawalan ng pag-asa ang maraming manggagawa, at nanatili ang determinasyon na makabangon pagkatapos ng krisis.

Tinitiyak po ng Duterte administration na hindi pababayaan ang mga manggagawa sa mga panahong ito. Bagkus, aalalayan sila sa transisyon ng “new normal” at makabalik mula sa pansamantalang pagtigil ng trabaho dulot ng epekto ng krisis sa COVID-19.

Hangad po ng Duterte administration na manatili ang kalusugan at katatagan ng lahat ng mga manggagawang Pilipino para maging kabalikat ng gobyerno sa pagtahak sa “new normal” at muling pagbangon ng bansa mula sa krisis sa COVID-19. ##