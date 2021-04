Bayang karerista sabik sa aksiyon

WALA pang abiso ang Philippine Racing Commission, (Philracom) kung kailan papayagan ng Inter-Agency Task Force (IATF) na magbalik oowrasyon ang karerahan.

Gayunpaman, inihahanda na rin ang mga stakes race na pakakawalan para sa pagbabalik karera.

Tulad ng 2021 Three-Year-Old Maiden stakes race na ilalarga sa Mayo 23.

Sinimulan na kahapon ang pagtanggap ng nominasyon para sa mga locally born 3-year-old horses.

“The eligibility of a novato run for the 3YO Maiden stakes race will be waived. All registered locally born 3YO horses that will be nominated for the May 23 3-Year-Old Maiden stakes race will be accepted on Monday April 19, 2021,” post ng Philracom sa kanilang Facebook page.

Matagal na rin natengga ang karera sapol nang itigil ito pansamantala noong Marso 20.

Umaasa ang mga kareraista na magsisimula na ulit ang karera sa darating na Sabado. (Elech Dawa)