Bayad sa upa ng bahay, may 30 araw na moratorium – Poe

Magandang balita sa mga nangungupahan ng bahay.

Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as OneAct, magkaroon ng 30 araw na moratorium sa pagbabayad ng renta pati na sa interest, penalty, fee at iba pang charges na pinapataw sa mga nangungupahan, ayon kay Senadora Grace Poe.

“Many renters live paycheck to paycheck but during these extraordinary times when they suddenly need to work or not at all, they might not have enough to pay for their rent and may even face the possibility of eviction,” sabi ni Poe.

Paliwanag ng senadora, malaki ang maitutulong ng rent freeze lalo na sa mga maliit lamang ang kinikita kada buwan.

“In pushing for this provision in the bill, we hope to ease the growing financial burden of the pandemic particularly on millions of poor Filipino households,” sabi ni Poe.

Sa special session ng Senado noong Lunes, itinulak ni Poe ang probisyon na magkaroon ng cash subsidy para sa 18 milyon na low-income families.

“One of the things we want to expedite is the downloading of help immediately but allocating goods is not as quick or as fast as downloading cash,”ani Poe.

Sa ilalim ng naturang batas, bibigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na mag-realign ng national budget para mapabilis ang tugon ng gobyerno sa COVID-19.

Nakasaad din sa naturang batas ang pagbibigay sa bawat mahihirap na pamilyang Pilipino ng P5,000 hanggang P8,000 financial aid para dalawang buwan sa ilalim ng pinalawak ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. (Dindo Matining)