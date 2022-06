‘Bayad Asenso’ malaking tulong sa mga small business, sari-sari store owner

Bagong dagdag na pagkakakitaan ang handog ng CIS Bayad Center Inc. para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo, kabilang na ang mga sari-sari store owner sa buong bansa.

Inilunsad ng pinakamalaking multi-channel payment platform sa Pilipinas ang ‘Bayad Asenso’ na isang makabago at madaling pamamaraan para umangat ang kita ng mga micro-entrepreneur, na bumubuo sa siyam sa bawat 10 negosyanteng Pilipino.

Ang Bayad Asenso ay featured service na nakapaloob sa Bayad App. Layunin nito na matulungan ang mga nagsisimula pa lang na negosyante para mai-offer sa kanilang mga customer ang ligtas at iwas hassle na serbisyo ng pagbabayad, lalo na sa mga malalayong lugar na hindi pa naabot ng mga financial institution o ng mga payment center para sa bills at iba pang serbisyo.

Pagmamay-ari ng Bayad, isang wholly-owned unit ng Manila Electric Co., ang Bayad App na all-in-one pera transaction app. Maaari itong ma-download sa Google Play, App store, at Huawei App Gallery.

“We are providing tens of thousands of Filipino entrepreneurs the opportunity to earn more through an easy-to-use app interface and platform, and an affordable business package to become agents of Bayad to help facilitate bill payments, remittances, electronic wallet loading and other financial services needed by Filipinos,” pahayag ni Bayad President at CEO Lawrence Ferrer.

Upang mas mapadali sa mga may-ari ng sari-sari store na maging partner ng kompanya, walang kinakailangang minimum capital para maging agent. Ayon kay Ferrer, “The requirements are simple. The prospective agent just needs to have an existing business with a store front and owns a smartphone that has internet access.”