Bay Jolas, good luck sa coaching career!

PAGKATAPOS ng laro ng Arellan­o U kon­tra UST nitong Biyernes, (June 15) dumiretso ang team sa Baguio para magkaroon ng much needed break, rela­xation, sight seeing­, bondin­g at immersion sa lugar.

Nag-dinner ang buong team sa restaurant ni Boss Jerome Ngo sa Gerry’s Grill Newtown at nakita ko din si Bong Du, na kamag-anak ng aking misis na taga-Cebu.

Sa mga sumunod­ na mga araw ay wa­lang tigil naman ang ulan lalo na noong Sabado nang umaga, kaya namasyal muna ang tropa sa SM ­Baguio na kadalasan ay madaming tao, at higit sa lahat ang direksiyon papuntang sa SM ay napakabigat ang trapiko.

Pero hindi naging sagabal sa tropa ang ulan, tumuloy pa rin kami sa Burnham Lake para magkaroon ng experience ang 11 bagong player ng Arellano sa pamamangka.

Nagtungo kami ulit sa Gerry’s Grill Newtown para mag-tanghalian at as usual, masarap, marami na at mura pa.

Nanunuluyan ang team sa isang lumang American house sa may Pacdal road at sadyang super lamig ang klima at maha­ngin pagsapit ng gabi.

Pag-uwi ko ng linggo dumiretso na ako sa Robinsons Place sa Dasmariñas Cavite para maging pa­nauhin sa kanilang Happy Father’s Day event na may 3×3 at shootaround.

Ang ibang ka-Legend­ ay nagtungo­ din sa iba’t ibang outlet ng Robinsons tulad nina Bay Jolas (Jojo Lastimosa), Bong Alvarez at Allan Caidic.

Nagsimula na rin si Jolas sa bagong career niya sa coachin­g at ang team niya ngayon ay ang Bataan sa MPBL.

Welcome to the club of coaching Jo.