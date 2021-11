Bawat oras mahalaga sa COVID-19 booster shot

Nagbubunyi ngayon ang kampo ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Ito’y dahil dininig na ng Department of Health (DOH) ang kanilang matagal nang pangungulit na bigyan na ng booster shot ang ating mga health workers.

Nito ngang Miyerkoles, inumpisahan na ang booster shot roll-out para sa medical frontliners para sa patuloy na proteksyon ng mga ito laban sa COVID-19.

Kung matatandaan noon pa lamang buwan ng Agosto ay kinakalampag na ng grupo ni Cayetano sa Kongreso na BTS o Balik Sa Tamang Serbisyo si DOH Secretary Francisco Duque na bigyan na ng booster shot sa COVID-19 ang mga health workers, senior citizens at immunocompromised. Sumulat pa sa IATF si Cayetano at mga kaalyado nitong mambabatas na sina Congs. Lray Villafuerte, Ranie Abu, Dan Fernandez, Jonathan Sy Alvarado, Mike Defensor at Lani Cayetano kung saan kanilang ipinaalalang kailangang mag-umpisa na sa booster shot dahil araw-araw nahaharap sa panganib ang ating mga medical frontliners.

Ginawa rin nilang pormal ang pagpapaalala sa DOH at IATF sa pamamagitan ng isang House Resolution na inihain sa Kamara noong Setyembre 13, 2021. Nangalampag ang grupo ni Cayetano nang umpisahan na sa Amerika at sa iba pang bansa ang COVID-19 booster shots dahil sa naglalabasang mga datos na nagpapakitang hindi tumatagal ang epekto ng bakuna habang bumibilis naman ang hawahan ng virus worldwide sanhi ng iba-ibang COVID variant. Iginiit nilang kailangan na ito sa Pilipinas.

At heto na nga, nag-umpisa na ang pagtuturok ng booster para sa COVID. Nakalinya para gamitin sa booster shot ang mga bakuna ng Pfizer, Astra Zeneca, at Sinovac. Kaya naman kahit ilang buwan bago pinakinggan ang kanilang panawagan, tuwang-tuwa si Cayetano at kanyang mga kaalyado sa Kongreso dahil sa wakas mabibigyan na ng dagdag na proteksyon ang ating mga frontliners.

Kahit kasi bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa bansa ay hindi pa rin nawawala ang banta ng pandemya. At dahil niluluwagan ng gobyerno ang mga restriksyon upang isalba ang lugmok na ekonomiya, dapat maging maagap sa pagbibigay ng booster shots. Uunahin siyempre ang mga medical frontliners na oras-oras nasa peligro dahil sila ang ating first at last defense ngayong pandemya.

Tandaan na hindi pa natin nakakamit ang tinatawag na herd immunity kaya kailangan pa rin ang ibayong pag-iingat. Marami kasing kababayan natin ang nakakalimot lalo na ang ibang nabakunahan na. Dahil puwede nang gumala sa ibang lugar at dahil pinapayagan na tayong walang suot na face shield, akala ng iba ay wala nang COVID kaya nagiging pabaya ang ilan nating kababayan.

Kaya naman kailangang tuloy-tuloy ang pagbabakuna hanggang makamit ang inaadhikang herd immunity. Kailangan ding tuloy-tuloy ang pagbibigay ng booster shots sa mga kababayan nating nauna nang bakunahan. Hindi pa nagpapahinga ang COVID-19, hindi pa natin tuluyang naisasara ang pandemyang ito sa ating kasaysayan.

Habang ibinubukas ng gobyerno ang ekonomiya, dapat itong sabayan ng mabilisan ding pagkilos para mabakunahan ang mga hindi pa nababakunahan at mabigyan ng booster shots ang lahat ng mga nabakunahan na lalo na ang ating mga medical frontliners. Masyadong matrabaho ito para sa gobyerno at alam nating lahat na walang dapat sayanging sandali.

Sabi nga ni Cayetano, “time is running out”. Nakikipaghabulan tayo sa COVID-19 kaya hindi puwedeng magpatumpik-tumpik.