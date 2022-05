Bawas VAT, lusaw exemption tinulak ni Lacson

Isinulong Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pagbaba ng rate ng Value-Added Tax (VAT) at pag tanggal ng exemptions dito para makalikom ng pondo ang gobyerno na hindi dadagdag sa pabigat sa ordinaryong Pilipino.

Sabi ni Lacson, kung nasunod lang ang formula na isinulong niya noon pang 2018, maaari nang lumikom ng hindi bababa sa P117 bilyon kada taon na dagdag na tax revenues kahit na binaba ang VAT rate sa 10% mula sa kasalukuyang 12%.

“The Department of Finance should have adopted my proposal when Congress was deliberating on Train 1. We could have earned at least P117 billion in additional tax revenues in 2018 alone, even with a reduced VAT rate from 12% to 10%, by removing 78 lines of exemption from some sectors such as the power sector, cooperatives, housing and economic zones,” aniLacson, matapos mapaulat na isusulong ng Department of Finance sa susunod na administrasyon ang pagtanggal ng VAT exemption para makalikom ng P142.5 bilyon kada taon. Angpondo diumano ay gagamitin para bayaran ang utang ng bansa.

“If we managed to broaden the tax base four years ago, imagine how much more revenue we could be generating now,” dagdagng mambabatas.

Ayon kay Lacson, hindi bababa sa 143 ang lines of exemption saVAT sa Pilipinas, at ito ay ginamit ng ilang kompanya noon pang 1990s. Dahil dito, tinablan ang maaaring makuhangdagdag na pondo galing sa mas mataas na VAT rate.

“Lifting the exemptions from only 78 non-essential lines even with a lower VAT rate of 10% could generate an incremental revenue of P117.099 billion from VAT alone,” aniya.

Dagdag ni Lacson, ang pagtanggal ng mga exemption na ito ay magpapaangat sa tax efficiency bunga ng simplified tax administration at mas maliit na pagkakataon para sa tax evasion.

Iginiit ni Lacson na ang exemptions sa VAT ay i-limit sa“necessities” tulad ng pagkain, agrikultura, kalusugan at edukasyon para maging “simpler, fairer and more efficient” angsistema ng VAT.

Aniya, dapat ibaba ang rate ng VAT mula 12% sa 10% – aniya, mas maayos ang ekonomiya ng ibang bansa na may mas mababang VAT rates pero mas kaunti ang exemptions. (DindoMatining)