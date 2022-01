Bawas tuition hinirit sa mga private school

Iginiit ng isang kongresista na dapat magresulta sa mas mababang tuition at magandang serbisyo sa mga estud­yante ang pagtapyas ng buwis sa mga pribadong eskuwelahan.

Inihayag ito ni Albay Rep. Joey Salceda, chairperson ng House committee on ways and means, bilang reaksiyon sa pagpapasalamat sa kanya ng Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA) sa pagsulong ng panukala na nagbababa sa buwis ng mga pribadong eskuwelahan.

Sa ilalim ng bagong batas, ang mga pribadong eskuwelahan ay papatawan ng 10% buwis at maaaring makinabang sa special tax rate na 1% sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Law mula Hulyo 2020 hanggang Hunyo 2023.

Sinabi ni Salceda na maganda kung ang pasasalamat ng COCOPEA ay magreresulta sa mababang matrikula at magandang kalidad ng edukasyon. (Billy Begas)