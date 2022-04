Bawang mabisang gamot sa dandruff

Alam nyo bang ang bawang ay nagtataglay ng allicin na siyang mabisang natural antifungal at nakatutulong itong magamot ang dandruff sa pag-alis ng microbes.

Bukod dito ang bawang ay may taglay ding fiber sulfur compound, magnesium, selenium, germanium at amino acids, kabilang na ang vitamins A at C.

Ang mga dandruff o balakubak ay isang common hair problem na ikinahihiya dahil lumalantad ito. Lumalala ang dandruff kapag winter season at nagiging dahilan ito ng kawalan ng self esteem.

Karamihan naman ay gumagamit ng ibat ibang hair products na panlaban sa balakubak na kung saan mayroon naman sa loob ng bahay at sa kusina makikita ang pinakamabisang gamot laban sa balakubak.

Mabisa ang bawang na panlunas kontra sa dandruff at patitibayin pa nito ang buhok dahil sa taglay na mga minerals kabilang na ang iron, copper, zinc, phosphorus at calcium na maaaring magpaganda ng inyong mga buhok.

Maaari ring gumamit ng honey and garlic mask. Kapwa nagtutulungan ang honey at garlic dahil sa taglay nilang antioxidants at nagbibigay pa ng moisture sa buhok na pinagaganda ang bawat hibla nito at inaalis ang dandruff.

Sa paggamit ng honey and garlic mask, kumuha ng use 4-5 garlic piraso ng bawang at durugin. Idagdag ang dalawang kutsarita ng honey at haluing mabuti. Kapag ok na ang mixture ay maaari na itong ipahid sa ulo at masahiin hanggang 10-minuto at manatili hanggang 20-minutes at kapag kumapit na ang mixture ay maaari nang gumamit ng mild shampoo para maalis ang lagkit dulot ng honey.

Paggamit ng apple cider vinegar and garlic mask ay pinaka-epektibong panlaban sa dandruff dahil taglay nito ang anti-inflammatory at antibacterial properties.

Paraan para gumawa ng apple cider vinegar and garlic mask, kumuha ng 2 tablespoons ng apple cider vinegar, ihalo ang 1 tablespoon ng garlic paste at haluing maiigi.

Magdagdag ng tubig para makabuo ng smooth paste. I-apply ang paste sa scalp at panatilihin ng 20- minutes, hugasan gamit ang mild shampoo.

Mainam din ang paggamit ng aloe vera and garlic hair mask na may kakayahang labanan ang bacterial infections at makatutulong sa paglaban sa dandruff.

Para makagawa nito bilang hair mask, maglagay ng 3 kutsara ng garlic paste at 2 tablespoons ng aloe vera gel sa isang bowl at haluing mabuti.

Ipahid na sa scalp sa pamamagitan ng pagmamasahe at hayaang nasa ulo hanggang 15-20 minutes saka banlawan gamit ang mild shampoo at tiyak na wala ng dandruff pa. (Vick Aquino)