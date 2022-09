Bawalan magturo mga manyak na guro – Hontiveros

Dapat umanong pagbawalang magturo sa anumang paaralan sa Pilipinas ang mga gurong paulit-ulit na nasasangkot sa kaso ng pang-aabuso at pangmomolestiya.

“Nakakabahala na ‘yong mga tinanggal o nag-resign na guro dahil sa pang-aabuso at harassment sa isang paaralan, ay puwede lang magturo ulit sa ibang paaralan,” sabi ni Hontiveros, punong may-akda ng Safe Spaces Act.

“Wala tayong nalutas na problema kung hinahayaan nating palipat-lipat lang ang mga abuser. Ang mga sexual predator ay hindi dapat pahintulutang makasama ang mga bata,” dagdag pa niya.

“Ilan pa ang mga guro na may mga kaso na pala ng pang-aabuso at karahasan pero imbes na tunay na managot ay nag-iiba lang ng eskuwelahan? Ilang estudyante na ang nabiktima dahil dito? Predators should get more than a slap on the wrist,” sabi ni Hontiveros. (Dindo Matining)