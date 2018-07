Bawal na ang mga bastos sa Maynila

Hindi na bago sa mga kababaihang Filipino ang minsan na makaranas ng iba’t ibang uri ng pambabastos habang nagla­lakad sa lansangan o sa iba pang pampublikong lugar. Ang ganitong uri ng karanasan ay hindi na dapat pinapayagan sa isang modernong lipunan.

Kaya’t ako ay lubos na nagpapasalamat sa lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila sa pagpasa ng kanilang Konseho ng Manila Ordinance No. 7857 o ang ‘Safe City for Women and Girls Ordinance of 2018’ kung saan paparusahan ang sinumang taong maninipol at gagawa ng iba pang klase ng sexual harassment laban sa mga kababaihan. Ang parusa sa mga lalabag sa ordinansang ito ay isang araw hanggang isang taong pagkabilanggo at may kaukulang multa.

Ang ordinansa ay ini-sponsor ni Manila District 4 Councilor Krystle Bacani. Ito ay dahil sa napakarami ng kaso ng mga pambabastos laban sa mga kababaihan sa ating lipunan. Sa isang sibilisadong bansa, ang mga ganitong uri ng pambabastos sa ating mga kababayan ay hindi dapat pinagsasawalang-bahala.

Natutuwa ako dahil bukod sa Quezon City, may ganitong kaprogresibong ordinansa ang Maynila. Noong 2016, pinirmahan ni Mayor Herbert Bautista ang amended gender and development code kung saan pagmumultahin at ikukulong ang sinumang mambabastos ng mga kababaihan sa mga pampublikong lugar sa lungsod.

Binabati ko si Councilor Bacani sa kaniyang pagpupursige upang maipasa ang ordinansang ito at sa mga advocate tulad ng The Forum for Family Planning and Development, UST Hiraya, UN Women at ang Institute for Politics and Governance sa walang humpay na pagsuporta sa boses ng mga kababaihan upang magkaroon ng ligtas na lugar sa ka-Maynilaan.

Pinasasalamatan din natin ang liderato ni Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada sa pagpasa ng importanteng ordinansang ito.

Ayon sa datos ng Manila Police District (MPD), dalawang kababaihan ang naha-harass araw-araw sa Maynila. Ang mga nireport na pambabastos ay act of lasciviousness, sexual harassment, paggahasa at iba pang klase ng karahasan sa kababaihan. Karamihan sa mga karahasang ito ay nagaganap pagkatapos ng oras ng paggawa o di kaya ay ‘pag a­langaning oras.

***

