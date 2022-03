Bawal mangampanya: Marian, Dingdong nanawagan ng patas, malinis na botohan

Marami ang nagtatanong sa amin kung bakit daw hindi nakikita ngayon ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes at maging ang kanyang Misis, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera among the celebrities na aktibong sumasama sa mga campaign sortie.

Tila nasanay na rin kasi ang marami, lalo na among Kapuso star, si Dingdong ang may palaging stand sa kung sinong kandidato ang sinusuportahan niya.

Alam ng lahat na he actively campaigned before for the late President Noynoy Aquino. Naging vocal din siya noong 2016 election supporting Leni Robredo for her Vice Presidential bid.

Pero ngayong 2022, tila tahimik nga lang sila. Wala itong mga campaign sortie na sinasamahan at mag-post man sa kanyang social media account, walang direktang pangalan ng pulitiko na sinusuportahan.

Nasagot ang tanong, lalo na ng mga netizens nang maglabas na ang GMA Public Affairs ng pictures nina Dingdong at Marian na magkasama. Obviously, they will be the “face” of GMA Public Affairs this Eleksyon 2022.

Sa caption nga na inilabas nila at ni-repost din ni Marian, “Ngayong #Eleksyon2022, kaisa niyo sina Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa malinis at patas na botohan!”

Fly to Vegas na: Marlo wagi sa BTS contest

Base sa Facebook post ni Marlo Mortel at mga nagko-congratulate sa kanya, nanalo raw ito ng BTS concert ticket, plus pocket money of $1,000 at round trip ticket going to Las Vegas.

Sa Allegiant Stadium, Las Vegas kasi gaganapin ang live concert ng pinakasikat na K-pop group simula April 8. At sa post ni Marlo, ipinakita rin niya na siya ang nag-number one among the winners with 23.50 million diamonds.

Sa KUMU ginawa ang contest at mukhang tumagal ng ilang araw. Hindi kami familiar sa mechanics ng contest. Nag-message kami sa actor/singer pero hindi pa nito nababasa ang message namin.

Sa Facebook post ni Marlo, sinabi niya na, “Whoooooo flying to Vegas next month to watch BTS live! Thank you Kumu for making this happen.

“My biggest win ever! Shoutout to everyone who gave their support. Blood, sweat and tears indeed. But dang ain’t they worth it?!”

Maraming nagko-congratulate kay Marlo at nagsasabing deserved nito ang pagkapanalo, lalo na raw kung Army itong talaga. Army ang tawag sa fandom ng grupo.

Glaiza nanginig sa nadiskubre kay Angelica

Mula pa mga teenager ay malapit ng magkaibigan sina Glaiza de Castro at Angelica Panganiban. At tama nga ang termino na ginamit ni Angelica nang i-repost niya ang Instagram stories sa kanya ni Glaiza.

Sabi ni Angelica, “pinakalma din tayo ng panahon.”

May pagkakataon pa na umalis sila ng bansa, nag-travel sa Bhutan at Nepal, mga panahong tila “soul searching” pa ang peg nila. Ngayon nga naman, halos sabay silang pumapasok sa bagong yugto ng buhay nila. Si Glaiza na nahanap na ang kanyang napangasawa at si Angelica naman, sa pagiging soon-to-be mommy.

Shinare ni Glaiza ang picture nila na pinag-uusapan daw nila na next birthday ng kaibigan, may bago na silang makakasama. Sabi pa niya, sa sobrang ligaya para kay Angelica, naiiyak at nanginginig daw siya habang ginagawa ang IG stories niya.

“Nag uusp lang tayo neto na sa susunod mong birthday, may bago tayong makakasama. Ngayon on the way na siya. Hanggang ngayon naiiyak at nanginginig pa rin ako habang tina type ko ‘to. Hindi naman ako bagong ligo. Congrats Mama Amigah @angelicap at papa @gregg_homan.”

At nireplayan ito ni Angelica na, “Salamat jan bata. Napakasaya ko sa mga binibigay satin ng universe. Pinakalma din tayo ng panahon. Mataas, pero kalma. Hipbamb tayo jan ninang.”