Bawal magreklamo sa banko?

Kamakailan ay isinulat natin ang isang insidente na kinapalooban ng putol-putol na credit card ng Bank of the Philippine Islands (BPI) na nagamit pa sa ‘shopping spree’ ng hinihinalang sindikato.

Tila hindi maganda at may halong kabastusan ang naging reaksyon ng BPI sa nasabing insidente na detalyado na natin ikinuwento.

Imbes na maging apologetic sa pangyayari ay tila binuweltahan pa ng higanteng banko ang biktima sa pamamagitan ng mabilis na pagkansela nito di lamang ng credit card ng huli kundi maging ang lahat ng kanyang privilege cards na may kinalaman sa kanyang BPI account.

Kasabay niyan, mabilis pa sa alas-cuatro na siningil ng banko ang biktima sa balanse nito sa credit card, sampung doble ng bilis kumpara sa pagdurusa mo sa pagpila sa kanilang mga branches kapag ikaw ay magwi-withdraw o magdedeposito ng sarili mong salapi.

Ang dahilan na binigay ng dambuhalang banko sa ginawa nilang pagkakansela ay ang umano’y “growing dissatisfaction” o kawalang kasiyahan ng customer sa kanilang mga produkto.

Hindi na nga masaya, lalo niyo pang pinahirapan

Bilang pampalubag-loob, sinabi umano ng banko na handa silang isauli ang perang siningil nila sa biktima mula sa nakulimbat ng sindikato na gumamit sa luma at putol-putol na BPI credit card.

Pero sandali, akala ninyo ganun-ganun lang yan?

Inoobliga umano ng mala-santong banko ang biktima na pumirma ng isang “quit claim” at burahin ang reklamo nito na nauna niyang ipinoste sa Linkedin. Pinagbawalan din siya diumano na ipagsabi kaninuman na kinansela ng banko ang kanyang credit card.

Sa pagkakaalam natin ay mayroong bahagi (shareholder) ang Simbahang Katoliko sa BPI, e bakit naman tinuturuan ng banko na suwayin ng biktima ang ika-siyam sa Sampung Utos na nagbabawal sa pagsisinungaling?

At sa huling pagkakaalam din natin ay mahigit isangdaan taon na tayo nakalaya sa tanikala ng malupit na pananakop ng Espanya na nilabanan ng ating mga magigiting na ninuno at bayani gaya nila Gat Jose Rizal at Andres Bonifacio.

Mabalik tayo sa ikinilos ng BPI sa insidente. Tila kulang sa kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa parokyano (customer relations) ang banko na ito. Imbes na kausapin ng personal at bayaran na lamang ang biktima ay mistulang hinubaran pa ito at pinagsisipa palabas ng kanilang bakuran dahil hindi ito masaya sa kanilang serbisyo.

Ganoon na ba kababa ang moralidad at kalidad ng mga negosyo ngayon? Nasaan na ang kagandahang asal ng paghingi ng paumanhin kung sakaling may pagkukulang? Hindi ba lahat ng kagandahang asal na iyan ay itinuturo sa loob ng mga paaralan at simbahan?

Hindi lamang ito simpleng usapin kung binabasa pa ba nating mga hamak na depositor ang “fine prints” o mga kondisyones na nakatago sa sinliit ng langgam na letra na ipinalalabas ng mga banko.

Ito ay usapin din ng moral na obligasyon ng mga negosyo na pangalagaan ang kapakanan ng tumatangkilik na publiko – mahirap o mayaman – na naniniwala pa sa integridad ng mga institusyon gaya ng BPI.