Game 3 ngayon (Smart Araneta Coliseum)

7 p.m. – Ginebra vs. Meralco

Layon ng Ginebra na lalo pang ilublob ang Meralco sa kanilang PBA Governors’ Cup championship series pagkatapos ng Game 3 mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Pero dapat munang iwasan ng Kings ang sobrang kumpiyansa para makasiguradong hindi magkaroon ang Bolts ng tsansang makaahon.

“We cannot be content kung ano ‘yung situation namin,” sabi ni LA Tenorio, tukoy ang 2-0 lead ng kanyang Ginebra sa best-of-seven duel.

Bawal mag-relax, dahil kapag napikit at makakabalikwas ang Bolts.

“Hindi pwedeng parang ‘pag nag-2-1 okay lang. Hindi pwede ‘yung ganu’ng mindset,” dagdag ng bida sa 86-76 panalo sa Game 2 noong Linggo.

“We have to have a mindset na do-or-die din para sa amin iyon. Kapag nakuha ng Meralco ang next game it might be a good momentum para sa kanila. Hindi namin pwedeng pabayaang magkaganoon.”

Itinagay ng Kings ang opener 182-87.

Sa kasaysayan ng liga, San Miguel Beer pa lamang ang nag-iisang nakabalik mula sa 0-3 para manalo.

Ginawa iyon ng Beermen laban sa Alaska sa Philippine Cup finals noong isang taon. Aanim rin lang ang bumawi mula sa 0-2.





Walang balak umayaw ang Meralco, ayon na rin kay coach Norman Black, pero kailangan muna nilang ma-solve ang depensa ng Ginebra na nagpababa sa laro nila Baser Amer at Chris Newsome.

Kahit ang mga beteranong sina Jared Dillinger at Ranidel de Ocampo ay hirap makakamada.