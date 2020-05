‘Bawal Lumabas’ ni Kim naka-10M views in one day

Dahil sa ‘Bawal Lumabas’ ay lalong sumikat si Kim Chiu. Ang dating punung-puno ng emosyon, luha at sama ng loob sa kanyang mga basher dahil sa panlalait sa magulo niyang statement kaugnay sa tinawag niyang “law of classroom” ay puno na ng kaligayahan at pasasalamat ngayon.

Nagtala nga ng bagong record si Kim sa YouTube, Facebook, at iba pang socmed platform bilang may pinakamaraming views sa loob lamang ng isang araw.

Umaabot nga sa mahigit 10 million views sa isang araw lang sa lahat ng social media platforms noong Lunes ang kanta niyang “Bawal Lumabas: The Classroom Song.”

Nakaposte sa Instagram ni Kim ang poster ng kanyang single na may nakabalandra na “10 MILLION VIEWS IN ONE DAY”.

Tinalbugan ni Kim ang lahat nang mga nag-ingay sa shutdown ng ABS- CBN, dahil sa laki ng kanyang impluwensya sa netizen. Kaya umaapaw sa kagalakan si Kim dahil umikot ang pagkakataon sa kanya.

Sa halip na durugin ang kanyang pagkatao sa statement niya na ipinapaliwanag kung bakit kailangang bigyan ng prangkisa ang Kapamilya network, naaliw pa ang netizen sa kanyang kapalpakan.

Sharon namalimos ng boto para kay Frankie

Pahinga muna si Sharon Cuneta sa problema ng ABS-CBN. Sa ngayon ay mas focused siya sa paghingi ng tulong para sa anak niyang si Frankie Pangilinan na nominado sa taong ito sa MYX Awards.

Dalawa ang nominasyon ni Kakie, kaya nakikiusap si Mega sa kanyang mga fan na suportahan ang anak.

“Hi everyone. May I ask a favor of you all please? My KAKIE has been nominated for TWO AWARDS (!) at MYX. One for BEST NEW ARTIST, and one for BEST CELEBRITY VJ! May I request you PLEASE TO VOTE FOR HER? And if you could please share this post and ask your friends to vote for her,” pakiusap ni Shawie.

Dinugtungan ni Sharon ang sariling tweet at sinabing, “too, it would really mean the world to me (mahirap kasi pag public voting…eh, nag-uumpisa pa lang baby ko!) THANK YOU SO MUCH! God bless you and

tons of love from me and our family.”