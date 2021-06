Bawal kalahati takip sa mukha

Bawal ang mga face shield na kalahati lang ang natatakpan sa mukha.

Ito ang inihayag ng Malacañang bilang paalala sa publiko para sa patuloy na paggamit ng face shield dahil sa peligro ng Delta variant.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na bawal ang visor-type face shields at kailangan ay natatakpan ang buong mukha bilang dagdag na proteksiyon laban sa COVID contamination.

“Bawal po iyong kalahati. Mayroon pong IATF resolution in this regard. Iyong visor-type face shields are not allowed. Face shield shall cover the entire face; completely cover the sides and length of the face,” ani Roque. (Aileen Taliping)