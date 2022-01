Bawal kain, kuwento! Public transport hihigpitan uli

Inatasan ng Department of Transportation (DOTr) ang mahigit na pagpapatupad ng health protocols sa Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), train marshals ng Metro Rail Transit (MRT), Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) Light Rail Transit Line 2 (LRT-2) at Philippine National Railways (PNR) upang masigurong ipinatutupad sa lahat ng pampublikong sasakyan at transport sector bilang paghahanda sa tumataas na kaso COVID-19.

Ayon kay DOTr Secretary Art Tugade, kailangang unahin ang kaligtasan ng mga mananakay kaya kailangan ang agarang pagpapatupad ng mahigpit na health protocol sa lahat ng transport facilities.

“I am ordering all transport sectors to strictly enforce the health and safety protocols in order to help prevent the spread of COVID-19,” ayon kay Tugade.

Ito ang unang ginawa ni Tugade matapos ilagay sa alert level 3 ang Metro Manila mula January 3 hanggang 15, 2022 dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng Omicron virus.

“Huwag tayong maging kampante. Ang virus ay nandito pa rin, kaya ugaliin pa rin natin na magsuot ng face masks lalo na sa loob ng pampublikong transportasyon. Huwag makipag-usap o kumain habang nasa loob ng sasakyan. Sundin din natin ang tamang physical distancing,” paliwanag ni Secretary Tugade. (Vick Aquino)