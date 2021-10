Bawal bastos sa Star Magic: Joshua, Jane, Christian, Charlie puring-puri ni Direk Rahyan

Si Christian Bables ang isa sa mga artistang nabiyayaan ng Star Magic Workshop. Naalala ni Christian, na wala siyang datung noong mga panahon na `yon, pero naranasan niya ang mag-workshop.

Kaya hindi malilimutan ni Christian ang tulong ng Star Magic Workshop sa kanya. Malaking bahagi `yon sa pagiging matagumpay niyang artista ngayon.

Anyway, para kay Direk Rahyan Carlos, mahalaga ang itinuturo nilang teknik sa pag-arte, pero mas mahalaga raw ang mas lumutang ang kabaitan ng isang tao, isang artista.

“Maging mabuting tao, bago maging mabuting artista,” mensahe ni Direk Rahyan Carlos sa mga artista, mga nagbabalak mag-artista.

Isa nga raw sa tinuturo nila sa Star Magic ay ang pagiging magalang sa mga kapwa artista, lalo na sa mga matatanda, o beterano.

“Hindi mo lang dadaanan kung sino ang mga artista na kasama mo. Hindi mo dadaanan lang si Gloria Romero. Dapat ikaw ang lumapit at magpakilala.

“Madaling aralin ang akting, pero ang personalidad, ‘yun ang dapat ayusin.

“Kapag madamot kang tao, madamot kang artista. Kapag mapagbigay kang artista, magiging mapagbigay kang artista,” sabi pa ni Direk Rahyan, na sobrang tagos sa puso ang mensahe.

Anyway, bukod kay Christian, sobrang proud si Direk Rahyan sa produkto ng Star Magic Workshop, tulad ni Joshua Garcia, Jane de Leon, Charlie Dizon.

Sobrang laki nga raw ng transformation ni Joshua, pero hindi raw `yon overnight, dahil taon din ang inabot para maging mahusay na aktor ang binata.

“Iwu-workshop ko si Darna, si Jane de Leon. Nagtiyaga rin siya noong 2015 sa workshop, at ngayon lang siya umusbong.

“Of course, si Arjo Atayde, na nanalong best actor sa Asian TV awards. Nakakatuwa dahil kahit anak siya ni Sylvia Sanchez, hindi `yon naging gauge. Dumaan talaga si Arjo sa matinding workshop.

“Si Charlie Dizon, dumaan din sa ganiyan. Nakita niyo naman, nanalong best actress,” kuwento ni Derek Rahyan.

Siyanga pala, kahit pandemic, hindi tumigil ang Star Magic sa pagwu-workshop. Katunayan, mas dumami pa nga ang nagwu-workshop sa kanila na mula pa sa iba’t ibang pani ng mundo.

“We had 250 students all over the world during the pandemic from 22 participating countries such as England, London, New Zealand, Singapore, Japan, Australia, Florence Italy, Virginia, New York, L.A., Guam, Malaysia, Papua New Guinea, France, New Jersey, Dubai, Qatar and Canada. We had live and recorded online recitals and culminating activities of all our workshops and people were so entertained and cheered for their loved ones who participated in the online training,” chika pa ni Direk Rahyan.

At sa mga interesado, hanapin lang ang Facebook page: Https://www.facebook.com/Starmagicworkshops, Instagram account: @abscbnstarmagicworkshops, o mag-email sa starmagicworkshops@abs-cbn.com o tumawag sa +639493975417 para sa mga detalye. (Dondon Sermino)