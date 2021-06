Bawal ang tamad sa DOTr – Tugade

Sa kabila ng mga hamon at iba pang isyung hinarap sa nakalipas na limang taon, patuloy ang Department of Transportation (DOTr) para tulungan ang administrasyong Duterte na abutin ang misyon tungo sa ‘golden age of infrastructure’, ayon kay DOTr Secretary Art Tugade.

“Kung titingnan mo at ikukumpara mo ‘yong ginawa ng Duterte administration sa apat na taon, tsaka ‘yong konstruksyon at imprastruktura na ginawa, figure for figure, performance for performance, accomplishments for accomplishments, siguro naman because of the improvement, puwedeng masasabi na nalagay na sa pedestal ng performance ng ating Pangulo, ng Duterte administration ‘yong paggawa patungo sa tinatawag na ‘golden age of infrastructure,” dagdag ni Tugade sa Progress Update sa the Build, Build, Build kamakailan.

Sinabi pa ni Tugade na maging ng pandemya ay hindi kayang pigilan ang DOTr at mga attached agencies para kumpletuhin at ipagpatuloy ang infrastructure at initiatives na sinimulan ng Duterte administration.

“Madali ‘hong sumuko kami at sabihing give-up na ako may pandemya naman. Hindi po ‘yan ang Kagawaran ng Transportasyon. Hindi po ganyan ang administrasyong Duterte. Sumige at tuloy-tuloy tayo na gawin ang mga imprastraktura notwithstanding and despite the existence of pandemya at COVID,” giit pa ng kalihim.